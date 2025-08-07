الخميس 07 أغسطس 2025
محافظ الفيوم: إنزال 5 ملايين زريعة جمبري في بحيرة قارون

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فيتو

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال إنزال يرقات الجمبري لبحيرة قارون، ضمن خطة إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، التي تمثل مصدر غذاء أساسي للثروة السمكية، ومصدر عمل مباشر وغير مباشر للكثير من أبناء المحافظة.

5 ملايين زريعة

وأوضح محافظ الفيوم، أنه سيتم خلال هذه المرحلة تزويد بحيرة قارون بـ 5 ملايين وحدة من يرقات الجمبري، يتم إنزالها للبحيرة في صورة دفعات، بين كل دفعة وأخرى عدة أيام، وقد تم إنزال أول دفعة بمقدار مليون وحدة، وسيتم إنزال باقي الكمية خلال الأيام القليلة القادمة،  تحت إشراف فريق علمي متخصص في هذا الشأن، وبحضور ممثلي كافة الجهات ذات الصلة، بهدف إعادة التوازن البيئي للبحيرة، وعودة الحياة المائية إليها من جديد.

 

محافظ الفيوم يوجه بتقديم الدعم اللوجيستي للمشاركين بانتخابات مجلس الشيوخ

محافظ الفيوم يوجه بتوفير مشروعات تنموية وفرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة الحفاظ على الزريعة ضد عمليات الصيد المخالف، مثل شباك الجر، لضمان تحقيق المردود الاقتصادي المنتظر من عمليات الإنزال، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد، لتنفيذ خطة العمل الشاملة لإعادة الحياة المائية للبحيرة وزيادة مخزونها السمكي.

 

 

