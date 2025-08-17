مصرع أحمد علاء لاعب كرة السلة بنادي الصيد إثر حادث أليم

توفي قبل قليل، أحمد علاء الدين مصطفى، لاعب وكابتن نادي الصيد والجزيرة ومنتخب مصر للناشئين لكرة السلة مواليد 1997 إثر حادث أليم.

وفاة أحمد علاء كابتن نادي الصيد في كرة السلة

ومن المقرر أن يعلن نادي الصيد في الساعات القادمة موعد جنازة وعزاء اللاعب الذي وافته المنية بعد تعرضه لحادث أليم.

