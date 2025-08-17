الأحد 17 أغسطس 2025
مصرع أحمد علاء لاعب كرة السلة بنادي الصيد إثر حادث أليم

أحمد علاء
أحمد علاء

توفي قبل قليل، أحمد علاء الدين مصطفى، لاعب وكابتن نادي الصيد والجزيرة ومنتخب مصر للناشئين لكرة السلة مواليد 1997 إثر حادث أليم.

وفاة أحمد علاء كابتن نادي الصيد في كرة السلة 

ومن المقرر أن يعلن نادي الصيد في الساعات القادمة موعد جنازة وعزاء اللاعب الذي وافته المنية بعد تعرضه لحادث أليم.

 

