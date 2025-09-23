الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
علاج قمل الشعر للبنات في المدارس

علاج قمل الشعر، قمل الشعر من أكثر المشكلات شيوعا بين الأطفال في المدارس، حيث ينتقل بسهولة من طفل لآخر نتيجة الاحتكاك المباشر أو استخدام الأدوات الشخصية المشتركة مثل الأمشاط، القبعات، أو الوسائد.

ورغم أنه لا يعتبر مرضا خطيرا، إلا أنه يسبب الكثير من الإزعاج للطفل والأسرة، لأنه يؤدي إلى الحكة الشديدة، والتهابات فروة الرأس أحيانا، والشعور بالحرج أمام الزملاء.

ما هو قمل الشعر؟

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن القمل حشرة صغيرة جدا رمادية أو بنية اللون تعيش على فروة الرأس وتتغذى على الدم، وتضع الأنثى بيض صغير يسمى "الصئبان" يلتصق بجذور الشعر، ويكون صعب الإزالة، ودورة حياة القمل سريعة، مما يساعد على انتشاره بكثافة إذا لم يتم علاجه بسرعة.

طرق علاج قمل الشعر

وأضافت سهام، أن من طرق علاج القمل:-

  • استخدام شامبوهات مضادة للقمل، متوفرة في الصيدليات وتستخدم وفق الإرشادات، حيث تحتوي على مواد تقضي على القمل والصئبان.
  • استخدام مستحضرات موضعية (لوشن أو سبراي)، توضع على الشعر وفروة الرأس وتترك لوقت محدد قبل غسلها، ويجب تكرار العلاج بعد 7–10 أيام لضمان التخلص من أي بيض حديثا.
  • تمشيط الشعر بمشط ضيق الأسنان، وهذه الطريقة فعالة إذا تمت يوميا مع استخدام زيت يسهل حركة المشط مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.
  • زيت شجرة الشاي، ويتم خلط بضع قطرات منه مع الشامبو أو الزيت، حيث يمتلك خصائص مضادة للحشرات.
  • الخل الأبيض، يساعد على إذابة المادة اللاصقة للصئبان، فيسهل إزالته أثناء التمشيط.
  • زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، يعمل على خنق القمل عند دهن الشعر به وتركه لفترة طويلة مع تغطية الرأس بقبعة بلاستيكية.
  • غسل الأمشاط، والفرش، وأغطية الوسائد، والطواقي والمناشف بماء ساخن (60 درجة مئوية على الأقل) للقضاء على أي قمل أو بيض.
  • تجفيف الملابس والفراش في الشمس أو باستخدام مجفف الملابس بدرجات حرارة عالية.
نصائح للأمهات لحماية شعر البنات من القمل

وتابعت، أن هناك بعض النصائح التى يجب على الأمهات القيام بها لحماية البنات من قمل الشعر، منها:-

  • فحص مفاجئ للأطفال للكشف المبكر عن وجود قمل.
  • تعليم الأطفال عدم تبادل الأدوات الشخصية كالمشط أو القبعة.
  • إذا اكتشفت الأسرة إصابة طفل بالقمل يجب إبلاغ المدرسة لعمل فحص جماعي.
  • في حال انتشار العدوى بين التلاميذ، يجب أن تخضع الفصول المصابة للعلاج والمتابعة معا.
  • غسل الشعر بانتظام وربط شعر البنات الطويل للحد من الاحتكاك.
  • يجب فحص شعر الطفل مرة أسبوعيا باستخدام مشط دقيق الأسنان.
  • استخدام الزيوت العطرية مثل زيت اللافندر أو النعناع بعد تخفيفها، فهي تعمل كرادع طبيعي للقمل.
  • تدريب الطفل على الحفاظ على مسافة آمنة أثناء اللعب أو الجلوس في المدرسة لتقليل فرصة انتقال القمل.
