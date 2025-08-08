الجمعة 08 أغسطس 2025
بالبيض وجوز الهند، وصفة طبيعية لتنعيم الشعر وزيادة كثافته

الشعر الناعم من الأمور التى تسعى لها الفتيات كثيرا للحصول على جاذبية خاصة وزيادة جمالهن، لأن الشعر زينة الفتيات. 

ولتنعيم الشعر تحتاج الفتيات العناية الجيدة بالشعر حيث الترطيب اليومى وتطبيق الوصفات الطبيعية المختلفة.

وصفة طبيعية لتنعيم الشعر وزيادة كثافته 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتنعيم الشعر وزيادة كثافته.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

1 بيضة كاملة.

ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي.

طريقة التحضير والاستخدام:-

  • في وعاء نظيف، اكسري البيضة واخفقيها جيدا حتى تتجانس.
  • أضيفي زيت جوز الهند والعسل إلى البيضة وامزجي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متماسك.
  • وزعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف مع تدليك فروة الرأس بلطف لمدة 5 دقائق لتحفيز الدورة الدموية.
  • غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو قبعة استحمام، واتركي الماسك لمدة 30–45 دقيقة.
  • اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر وشامبو خفيف خالى من الكبريتات.
  • كرري الوصفة مرة واحدة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • استخدمي مشط واسع الأسنان لفك تشابك الشعر قبل وضع الماسك.
  • تجنبي غسل الشعر بالماء الساخن حتى لا يتلف البروتين الموجود في البيض.
  • اتبعي نظام غذائي غني بالبروتين والفيتامينات لدعم نمو الشعر من الداخل.
البيض وجوز الهند لتنعيم الشعر وزيادة كثافته 
زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهما، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

وصفات طبيعية لاستعادة لمعان شعرك بعد التعرض للشمس والحر

اصنعي بنفسك سيروم بالزيوت الطبيعية لجمال شعرك

 

