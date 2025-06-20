الشعر الناعم حلم العديد من الفتيات لمظهر جميل وأكثر جاذبية، حي ثان الشعر الناعم يكون أكثر انسيابية ما يزيد من التألق والحيوية.

وللحصول على شعر ناعم تحرص الفتيات على ترطيب الشعر يوميا مع تطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر بعمق وترطبه.

وصفة طبيعية لشعر ناعم كالحرير

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية بالزيت واللبن لشعر ناعم كالحرير.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

1 ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

1 ملعقة كبيرة من الزبادي (اللبن الرائب).

1 صفار بيضة (اختياري للشعر الجاف جدًا).

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، اخلطي زيت جوز الهند وزيت الزيتون والعسل جيدا.

أضيفي الزبادي إلى الخليط وامزجي جيدا حتى تحصلي على قوام كريمي.

(اختياري) أضيفي صفار البيضة وقلّبي حتى يمتزج تماما.

ضعي الخليط على شعر نظيف ومبلل من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك بقبعة بلاستيكية أو منشفة دافئة.

اتركيه لمدة 45 دقيقة إلى ساعة.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر (ويُفضل استخدام شامبو خالى من الكبريتات).

هذا الخليط يخترق جذع الشعر ويمنحه ترطيب عميق ونعومة، كما يغذي الشعر ويمنع التقصف ويزيد من مرونته، ومرطب طبيعي يمنح الشعر لمعان ويمنع الجفاف، وهو غني بالبروتينات والفيتامينات التي تقوي الشعر وتحسن ملمسه.

كرري هذه الوصفة مرة إلى مرتين في الأسبوع حسب حاجة شعرك.

استخدمي مشط واسع الأسنان لتمشيط الشعر برفق أثناء تطبيق القناع.

وصفة طبيعية لشعر ناعم كالحرير

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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