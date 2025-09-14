نصائح بسيطة تساعدك في الحصول على شعر طويل وناعم

الشعر الناعم والطويل حلم تسعى إليه الكثير من الفتيات، فهو يمنح مظهر صحي وجذاب ويعكس العناية بالنفس.

وتحقيق هذا الهدف يتطلب مزيج من العناية اليومية، والتغذية السليمة، واستخدام الوصفات الطبيعية أو المنتجات المناسبة لنوع الشعر.

التغذية السليمة للحصول على شعر طويل وناعم

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن التغذية السليمة أساس العناية بالشعر للحصول على شعر ناعم وجميل وخالى من العيوب، منها:-

البروتينات، الشعر يتكون أساسا من بروتين الكيراتين، لذا احرصي على تناول البيض، والدواجن، والأسماك، والبقوليات.

الفيتامينات، مثل فيتامين A يحفز نمو الخلايا ويقوي فروة الرأس، وهو موجود فى الجزر، والبطاطا الحلوة.

فيتامين E يحمي الشعر من الجفاف والتقصف وموجود فى المكسرات، والزيوت النباتية.

فيتامينات B خصوصا البيوتين تساهم في زيادة طول الشعر وتقليل تساقطه وهو موجود فى السبانخ، والبيض.

المعادن، مثل الحديد والزنك مهمان جدا لتغذية بصيلات الشعر وهى عناصر موجودة فى الكبدة، والعدس، والسبانخ.

شرب الماء، والترطيب من الداخل يساعد على نعومة الشعر ولمعانه.

نصائح بسيطة تساعدك فى الحصول على شعر طويل وناعم

نصائح تساعد فى الحفاظ على شعر طويل وناعم

وأضافت دعاء، أن هناك بعض النصائح التى تساعد فى الحصول على شعر طويل وناعم، منها:-

العسل المنتظم، اغسلي شعرك مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا باستخدام شامبو خفيف وخالى من الكبريتات للحفاظ على الزيوت الطبيعية.

البلسم، ضعيه بعد كل غسلة لفك التشابك وترطيب الشعر.

تمشيط الشعر برفق، استخدمي مشط واسع الأسنان لتمشيط الشعر المبلل وتجنبي الشد العنيف الذي يسبب التكسر.

التجفيف الصحيح، جففي شعرك برفق باستخدام منشفة قطنية، وتجنبي فركه بقوة.

ترطيب وتغذية الشعر بوصفات طبيعية، مثل زيت جوز الهند، وزيت الأرجان، والزبادي والعسل، وجل الصبار.

تجنبي استخدام أدوات الحرارة مثل المكواة والسيشوار بكثرة، وإذا اضطررت فاستخدمي سيروم واقي من الحرارة.

احمي شعرك من أشعة الشمس المباشرة بارتداء قبعة أو استخدام بخاخ حماية.

قللي من استخدام المواد الكيميائية مثل الفرد أو الصبغات القاسية التي تضعف الشعر مع الوقت.

تدليك فروة الرأس يوميا بأطراف الأصابع لمدة 5–10 دقائق يحفز الدورة الدموية، مما يساهم في إطالة الشعر وتقوية بصيلاته، ويمكن دمج التدليك مع قطرات من زيت اللوز أو زيت الخروع لتعزيز النتيجة.

قص أطراف الشعر كل 6–8 أسابيع يساعد في التخلص من التقصف ويسرع نمو الشعر الصحي، لأنه يمنع انتشار التلف نحو باقي الخصل.

الحرص على النوم الكافي 7–8 ساعات لدعم تجدد الخلايا.

استخدمي وسادة من الحرير أو القطن الناعم لتقليل الاحتكاك الذي يؤدي إلى تكسر الشعر أثناء النوم.

ابتعدي عن التوتر والإجهاد، فالحالة النفسية تؤثر مباشرة على صحة الشعر.

تجنبي المنتجات التي تحتوي على الكحول بكميات كبيرة لأنها تسبب الجفاف.

