القطار الكهربائي يقدم خدمات جديدة لذوي الإعاقة

قامت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي ومترو الخط الثالث بتفعيل خدماتها لذوي الإعاقة للتيسير عليهم.

وكانت الشركة قامت منذ عدة أشهر بتعيين موظفين من ذوي الهمم من ضعاف السمع لأول مرة داخل محطات قطار العاصمة للتعامل بلغة الإشارة ضمن فريق العمل، بهدف تسهيل التواصل مع فئة الصم وضعاف السمع وذلك بتوجيهات من وزارة النقل وبإشراف من الهيئة القومية للأنفاق.



ويعمل هؤلاء الموظفون على تقديم الدعم اللازم لركاب قطار العاصمة من مستخدمي لغة الإشارة، من خلال مساعدتهم في الحصول على كافة المعلومات مثل أسعار التذاكر وطريقة الوصول إلى المحطة الصحيحة، بما يساهم في تسهيل استخدامهم لوسائل النقل العام ويضمن لهم تجربة مريحة ومستقلة.

القطار الكهربائي يقدم خدمات جديدة لذوى الإعاقة

وتعليقًا على هذه الخطوة، قال المهندس وديع بوشيحة، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة " آر. آية. تي. بي ديف للنقل كايرو": "نحن نؤمن داخل الشركة بأن النقل العام حق للجميع، ونسعى جاهدين لضمان أن تكون خدماتنا متاحة ومريحة لجميع الركاب، بغض النظر عن احتياجاتهم أو قدراتهم. تعيين موظفين من ذوي الهمم من ضعاف السمع يتقنون لغة الإشارة يعكس حرصنا على إزالة الحواجز وتقديم الدعم اللازم لكل الفئات".



وتُعد هذه الخطوة جزءًا من التزام شركة " آر. أيه. تي. بي ديف للنقل كايرو" المستمر بتطوير خدماتها بما يواكب احتياجات جميع الركاب، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الشمولية والتميّز في منظومة النقل العام. كما تؤكد الشركة أنها بصدد دراسة المزيد من المبادرات المستقبلية التي تستهدف تعزيز سهولة الوصول وتوفير بيئة نقل آمنة، ذكية، ومتاحة لجميع فئات المجتمع، بما يعكس رؤيتها نحو نقل مستدام وإنساني يخدم الراكب أولًا.

