عودة الحركة لطبيعتها على خط المترو الثالث والقطار الكهربائي

انتظمت حركة القطارات على الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي قطار العاصمة، وذلك بعد الإيقاف المؤقت لحركة الخط الثالث بين محطتي قباء وعدلي منصور، بالإضافة إلى قطار العاصمة

وكانت الشركة المشغلة للخط الثالث والقطار الكهربائي أجرت بعض التعديلات في وقت سابق بسبب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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