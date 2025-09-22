الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكك الحديدية تُسيّر الرحلة التاسعة عشر لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

السودانين
السودانين
ads

استمرارًا للجهود التي تبذلها الدولة المصرية وتنفيذًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم، سيرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم الإثنين الموافق 22 / 9 / 2025  بتسيير الرحلة التاسعة عشر من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر.
 

وتلبية للطلب المتزايد تمت زيادة الطاقة الاستيعابية للقطار بعربات إضافية بناء على طلب المسئولين عن مشروع العودة الطوعية المجانية للسودانيين لنقل الأعداد المتزايدة، ليصل إجمالي ما تم نقله حتى الآن نحو 18,129 راكبًا سودانيًا.
 

ومن المنتظر أن يصل القطار محطة السد العالي الساعة 23:40 مساءً، على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولة المصري الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة الهيئة القومية لسكك حديد

الأكثر قراءة

موضوع في غاية الأهمية، توفيق عكاشة يكشف سر دعوة ترامب قادة الدول العربية للاجتماع بأمريكا

تفاصيل القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة أثناء محاولتها السفر إلى دبي

القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة الدولي وترحيلها إلى نيابة النزهة

علاء عبد الفتاح أبرزهم، السيسي يعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم

القبض على عصابة سرقة صناديق إشارات السكة الحديد بقنا

زغلول صيام يكتب: اتحاد الكرة لن يكون الفصل الأخير في قضية زيزو! ونكشف سيناريو قضية نجم الأهلي!

الرئيس الأمريكي في ورطة بسبب 50 ألف دولار

بدء اجتماع مجلس إدارة الأهلي وغياب الخطيب

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الحاجة للاجتهاد ترجع إلى تغير الزمان والمكان والعرف وتطور المعاملات

أمينة الفتوى توضح فضل صلاة الضحى (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون يخوضان جدالا عنيفا مع فرعون

المزيد
الجريدة الرسمية
ads