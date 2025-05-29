تعديل خطط تشغيل قطار العاصمة الكهربائي غدا

أعلنت الشركة المشغلة للقطار الكهربائى ومترو الخط الثالث، تعديل تشغيل القطار يوم الجمعة فقط على أن يعود لنفس المواعيد الطبيعة بداية من يوم السبت المقبل.

حفل الفنون والموسيقى

وأوضحت الشركة المشغلة لقطار العاصمة الكهربائى أن تعديل التشغيل يأتى استعدادًا للحفل المقام يوم 30 مايو في العاصمة الإدارية، وبالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق وبتوجيهات من وزارة النقل، وذلك في إطار دعم وتنشيط المشهد الثقافي في مصر.

شركة تشغيل الخط الثالث

يُقام الحفل في تمام الساعة 9:00 مساءً بمدينة الفنون والثقافة والنهر الأخضر، ومن المقرر غلق أبواب الدخول في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

ولتيسير حركة التنقل من وإلى موقع الحفل، سيتم مد ساعات التشغيل في قطار العاصمة للرحلات المتجهة من والى محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة، مع انطلاق آخر رحلة من محطة مدينة الفنون والثقافة في تمام الساعة 2:30 صباحًا، بواقع قطار كل 10 دقائق.

ويُستأنف العمل بالجدول التشغيلي المعتاد للخط بالكامل اعتبارًا من يوم السبت الموافق 31 مايو.

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