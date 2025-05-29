الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعديل خطط تشغيل قطار العاصمة الكهربائي غدا

قطار العاصمة الكهربائي
قطار العاصمة الكهربائي
ads

أعلنت الشركة المشغلة للقطار الكهربائى ومترو الخط الثالث، تعديل تشغيل القطار يوم الجمعة فقط على أن يعود لنفس المواعيد الطبيعة بداية من يوم السبت المقبل. 

حفل الفنون والموسيقى 

 

وأوضحت الشركة المشغلة لقطار العاصمة الكهربائى أن تعديل التشغيل يأتى استعدادًا للحفل المقام  يوم 30 مايو في العاصمة الإدارية، وبالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق وبتوجيهات من وزارة النقل، وذلك في إطار دعم وتنشيط المشهد الثقافي في مصر.

شركة تشغيل الخط الثالث 

يُقام الحفل في تمام الساعة 9:00 مساءً بمدينة الفنون والثقافة والنهر الأخضر، ومن المقرر غلق أبواب الدخول في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

ولتيسير حركة التنقل من وإلى موقع الحفل، سيتم مد ساعات التشغيل في قطار العاصمة للرحلات المتجهة من والى محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة، مع انطلاق آخر رحلة من محطة مدينة الفنون والثقافة في تمام الساعة 2:30 صباحًا، بواقع قطار كل 10 دقائق.

ويُستأنف العمل بالجدول التشغيلي المعتاد للخط بالكامل اعتبارًا من يوم السبت الموافق 31 مايو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية للأنفاق العاصمة الادارية الشركة المشغلة للقطار الكهربائى

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لطعن طالبة داخل مودرن أكاديمي في المعادي

الحكومة تكشف حقيقة تداول "عسل نحل مغشوش" بالأسواق

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

محمد شوقي يجمع متعلقاته ويرحل عن النادي الأهلي

الداخلية تكشف حقيقة اتهام قسم شرطة التجمع الأول بإخفاء أوراق تحقيقات قضية

حاول الدفاع عن والدته فكان مصيره القتل، الأمن يكشف ملابسات إنهاء حياة طالب الهرم

شوبير: إعلان الجهاز الفني الجديد للأهلي بعد قليل

حماس: تسلمنا مقترح ويتكوف الجديد وندرسه بمسئولية

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه اليوم الخميس بالأسواق

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 29-5-2025 في الأسواق

الذهب يواصل التراجع في منتصف تعاملات الخميس

31.5 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس 29-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

600 يوم من العدوان.. حصيلة كارثية للشهداء والمصابين في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم الثالث من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

هل يجوز شراء اللحم بدلا من ذبح الأضحية؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

آل البيت النبوي في مصر..الإمام الحسين، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الشهداء

المزيد
الجريدة الرسمية