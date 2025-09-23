الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

السكة الحديد
السكة الحديد

 أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية تشغيل قطاري 930 و929 (ثانية فاخرة) على خط القاهرة – أسيوط والعكس ابتداءً من 27 سبتمبر الجاري. 

 

تفاصيل التشغيل:

قطار 930: يقوم من القاهرة 08:30 ص – يصل أسيوط 13:20 ظهرًا.

قطار 929: يقوم من أسيوط 13:40 ظهرًا – يصل القاهرة 18:30 مساءً.


تركيب القطارين:

جرار 

عربة قوى 

4 عربات ثانية فاخرة (64 مقعدًا لكل عربة).

عربة بوفيه (ثالثة مكيفة – 60 مقعدًا).

4 عربات ثانية فاخرة إضافية.

ads