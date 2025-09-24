الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس كاراباو، توتنهام يحقق فوزا مهما على دونكاستر روفرز في دور الـ32

مباراة توتنهام ودونكاستر،
مباراة توتنهام ودونكاستر، فيتو

كأس كاراباو، حقق فريق توتنهام فوزا هاما على ضيفه دونكاستر روفرز بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية (كاراباو) للموسم الحالي 2025/2026.

سجل أهداف توتنهام كل من، جواو بالينيا في الدقيقة 14، وجاي ماكجراث “هدف عكسي” في الدقيقة 17، وبرينان جونسون في الدقيقة الـ4 من الوقت بدل الضائع.

جواو بالينيا
جواو بالينيا

وكان ليفربول قد حصد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس كاراباو بصعوبة بعدما فاز على ساوثهامبتون في دور الـ32، بهدفين لهدف.

كما تأهل تشيلسي إلى الدور نفسه من البطولة بعدما قلب الطاولة على لينكولن سيتي بهدفين لهدف.

توتنهام يتعادل أمام برايتون

وكان فريق توتنهام قد تعادل مع مضيفه برايتون 2/2 في المباراة التي أقيمت، مساء السبت الماضي، على ملعب فالمر، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل يانكوبا مينته وياسين العياري هدفي برايتون في شباك توتنهام في الدقيقتين 8 و31.

بينما أحرز الدولي البرازيلي ريتشارليسون هدف توتنهام الأول في الدقيقة 43، وأضاف فان هيك لاعب برايتون الهدف الثاني للسبيرز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس الاتحاد الإنجليزي توتنهام دونكاستر روفرز بطولة كأس الاتحاد جواو بالينيا جاي ماكجراث كأس كاراباو

مواد متعلقة

كأس كاراباو، أرسنال يتقدم بهدف علي بورت فايل في الشوط الأول

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام هدرسفيلد في كأس كاراباو

بعد تأهل ليفربول وتشيلسي، موعد قرعة دور الـ 16 من كأس كاراباو

موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد التأهل لدور الـ16 في كأس كاراباو

الأكثر قراءة

بدءا من الجمعة المقبل، غلق المحال والكافيهات وفقا للمواعيد الشتوية

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وتأخير الساعة

تفاصيل تعدي نجل الفنان أحمد رزق على ابن رجل أعمال في 6 أكتوبر

الزمالك بالصدارة، ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثامنة

أول تحرك من وزارة الرياضة في أزمة وفاة لاعب تنس الطاولة

عرض ترامب مقابل شروط العرب، تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي لوقف حرب غزة

45 يومًا داخل مصحة نفسية، قرار المحكمة بشأن المتهم بهتك عرض روناء طفلة الشرقية

رئيس شعبة الذهب: ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحصان الأبيض في المنام وعلاقته بفرصة كبيرة بالانتظار

بصلي طوال اليوم عدا العشاء بسبب العمل فما حكم الشرع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون عليهما السلام يواجهان السحرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads