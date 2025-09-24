كأس كاراباو، توتنهام يحقق فوزا مهما على دونكاستر روفرز في دور الـ32

كأس كاراباو، حقق فريق توتنهام فوزا هاما على ضيفه دونكاستر روفرز بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية (كاراباو) للموسم الحالي 2025/2026.

سجل أهداف توتنهام كل من، جواو بالينيا في الدقيقة 14، وجاي ماكجراث “هدف عكسي” في الدقيقة 17، وبرينان جونسون في الدقيقة الـ4 من الوقت بدل الضائع.

جواو بالينيا

وكان ليفربول قد حصد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس كاراباو بصعوبة بعدما فاز على ساوثهامبتون في دور الـ32، بهدفين لهدف.

كما تأهل تشيلسي إلى الدور نفسه من البطولة بعدما قلب الطاولة على لينكولن سيتي بهدفين لهدف.

توتنهام يتعادل أمام برايتون

وكان فريق توتنهام قد تعادل مع مضيفه برايتون 2/2 في المباراة التي أقيمت، مساء السبت الماضي، على ملعب فالمر، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل يانكوبا مينته وياسين العياري هدفي برايتون في شباك توتنهام في الدقيقتين 8 و31.

بينما أحرز الدولي البرازيلي ريتشارليسون هدف توتنهام الأول في الدقيقة 43، وأضاف فان هيك لاعب برايتون الهدف الثاني للسبيرز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82.

