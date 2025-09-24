الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد تأهل ليفربول وتشيلسي، موعد قرعة دور الـ 16 من كأس كاراباو

موعد قرعة دور الـ16
موعد قرعة دور الـ16 من كأس كاراباو

يجري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كاراباو، موسم 2025-2026 مساء اليوم الأربعاء.

موعد قرعة دور الـ16 من كأس كاراباو 

ومن المقرر أن يجري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مراسم قرعة دور الـ16 من كأس كاراباو مساء اليوم الأربعاء عقب مباراة آرسنال وبورت فايل، التي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم 27 أكتوبر المقبل.

وكان ليفربول حصد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس كاراباو بصعوبة بعدما فاز على ساوثهامبتون في دور الـ32، مساء أمس، بهدفين لهدف.

كما تأهل تشيلسي إلى الدور نفسه من البطولة بعدما قلب الطاولة على لينكولن سيتي بهدفين لهدف.

ويواجه مانشستر سيتي، مساء يوم الأربعاء، هدرسفيلد تاون في إطار منافسات الدور نفسه من البطولة، على أن يصطدم آرسنال بنظيره بورت فايل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كأس رابطة الأندية الانجليزية كاراباو كأس كاراباو آرسنال وبورت فاي آرسنال وبورت فايل مباراة آرسنال وبورت فايل

مواد متعلقة

ليفربول بـ10 لاعبين يفوز على ساوثهامبتون 2-1 ويصعد لدور الـ 16 بكأس كاراباو

تشيلسي يفوز على لينكولن سيتي بثنائية في كأس كاراباو

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

العمل: تسوية ودية وتعويض لسيدة توفيت رضيعتها على ذراعها أثناء عملها

كأس العالم للشباب، موعد مباراة مصر واليابان والقناة الناقلة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها

سعر السمك اليوم في الأربعاء، انخفاض البوري 20 جنيها وعودة البلطي لقديمه

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025

وداعا للتكييفات، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads