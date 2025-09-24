بعد تأهل ليفربول وتشيلسي، موعد قرعة دور الـ 16 من كأس كاراباو

يجري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كاراباو، موسم 2025-2026 مساء اليوم الأربعاء.

موعد قرعة دور الـ16 من كأس كاراباو

ومن المقرر أن يجري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مراسم قرعة دور الـ16 من كأس كاراباو مساء اليوم الأربعاء عقب مباراة آرسنال وبورت فايل، التي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم 27 أكتوبر المقبل.

وكان ليفربول حصد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس كاراباو بصعوبة بعدما فاز على ساوثهامبتون في دور الـ32، مساء أمس، بهدفين لهدف.

كما تأهل تشيلسي إلى الدور نفسه من البطولة بعدما قلب الطاولة على لينكولن سيتي بهدفين لهدف.

ويواجه مانشستر سيتي، مساء يوم الأربعاء، هدرسفيلد تاون في إطار منافسات الدور نفسه من البطولة، على أن يصطدم آرسنال بنظيره بورت فايل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.