تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام هدرسفيلد في كأس كاراباو

يحل مانشستر سيتي ضيفًا على هدرسفيلد، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس كاراباو، لهذا الموسم.

وأكد جوارديولا في تصريحات صحفية قبل المباراة أنه سيجري تغييرات بالتأكيد في تشكيلة الفريق رغم غيابات الفريق لإصابة عدد من اللاعبين وهم ريان شرقي وريان آيت نوري وعمر مرموش.

وأوضح جوارديولا أن مباريات الكأس فرصة للاعبي الأكاديمية للمشاركة في ظل خوض الفريق مباريات عديدة في مسابقات متفرقة على رأسها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام هدرسفيلد



حراسة المرمى: ترافورد.

خط الدفاع: لويس، ستونز، آكي، أورايلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، موكاسا، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: سافينيو، بوب، دوكو.

موعد مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد في كأس كاراباو



تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد في كأس كاراباو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام هدرسفيلد في كأس كاراباو



تذاع مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد في كأس الرابطة الإنجليزية “ كأس كاراباو” عبر قناة beIN sports HD 5.



يدخل مانشستر سيتي المباراة بعدما سقط في فخ التعادل أمام آرسنال ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الماضية.



وكان مانشستر سيتي متقدمًا بهدف دون مقابل، وفرض آرسنال التعادل عليه بهدف لمثله في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وكان بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أكد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سبق وأن قلت إننا نحترم هذه البطولة، لأننا فزنا بها أربع مرات، لكن المشكلة تكمن في الوصول إليها دون إصابات، لكننا نصل إليها ونحن مصابون، لذلك فهي فرصة للاعبي الأكاديمية للعب".

