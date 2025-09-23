تشيلسي يفوز على لينكولن سيتي بثنائية في كأس كاراباو

تأهل فريق تشيلسي إلي دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو بعد الفوز علي نظيره لينكولن سيتي الناشط في دوري الدرجة الثانية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو).

وتقدم اللاعب روبرت ستريت لصالح فريق لينكولن سيتي في الدقيقة 42.

ثم سجل هدفي تشيلسي كل من تيريك جورج وبونانوتي في الدقيقتين 48 و50.

تشكيل تشيلسي أمام لينكولن سيتي

حراسة المرمى: جورجنسون

خط الدفاع: جوستو - شالوباه - فوفانا - هاتو

خط الوسط: فرنانديز - أندري سانتوس - جيتينز

خط الهجوم: جارناتشو - جورج - بونانوتي

تشكيل لينكولن سيتي أمام تشيلسي

جايكوك، داريكوا، مونتسما، تاولر، ماكجراندلز، برادلي، ستريت، هاوس، هامر، فارفوموليف، درابر.

