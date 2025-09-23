الأربعاء 24 سبتمبر 2025
تشيلسي يفوز على لينكولن سيتي بثنائية في كأس كاراباو

تأهل فريق تشيلسي  إلي دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو بعد الفوز علي نظيره لينكولن سيتي الناشط في دوري الدرجة الثانية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو).

وتقدم اللاعب روبرت ستريت لصالح فريق لينكولن سيتي في الدقيقة 42.

ثم سجل هدفي تشيلسي كل من تيريك جورج وبونانوتي في الدقيقتين 48 و50.

 

تشكيل تشيلسي أمام لينكولن سيتي

حراسة المرمى: جورجنسون

خط الدفاع: جوستو - شالوباه - فوفانا - هاتو 

خط الوسط: فرنانديز - أندري سانتوس - جيتينز 

خط الهجوم: جارناتشو - جورج - بونانوتي

تشكيل لينكولن سيتي أمام تشيلسي

جايكوك، داريكوا، مونتسما، تاولر، ماكجراندلز، برادلي، ستريت، هاوس، هامر، فارفوموليف، درابر.

تشيلسي لينكولن سيتي كأس كاراباو كاس الرابطة الإنجليزية

