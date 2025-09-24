الأربعاء 24 سبتمبر 2025
موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد التأهل لدور الـ16 في كأس كاراباو

موعد مباراة ليفربول
يستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس على ملعب "سيلهرست بارك" يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لذلك الموسم.

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

وتنطلق مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في تمام الساعة الخامسة مساءً توقيت القاهرة والسعودية، يوم السبت المقبل مع العلم أن ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة، 15 نقطة.

وتأهل ليفربول  إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو   بعد الفوز علي فريق ساوثهامبتون في دور الـ32 على ملعب "الأنفيلد" بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء.
 

وحقق نادي ليفربول  فوزه السابع على التوالي في مختلف المسابقات ذلك الموسم، بواقع 5 مباريات في الدوري الإنجليزي ومباراة في دوري أبطال أوروبا وأخرى في كأس كاراباو.


 

 

