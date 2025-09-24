عرض مالي ضخم من الأهلي لـ برونو لاج لتدريب الفريق

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تفاصيل العرض المالي المقدم من النادي إلي برونو لاج المدير الفني السابق لفريق بنفيكا للتعاقد معه لتدريب الفريق خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل لسوء النتائج.

وقال المصدر، إن الأهلي تقدم بعرض إلي المدرب البرتغالي وصل إلي 4 ملايين يورو للتعاقد معه بالإضافة إلي مليون يورو كبونص، ليصل إجمالي عرض الأحمر لـ 5 ملايين يورو.

برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي

ولد البرتغالي برونو لاج في مدينة سيتوبال في 12 مايو 1976 ويبلغ من العمر 49 عامًا، وبدأ مسيرته التدريبية مبكرا داخل أكاديميات فيتوريا سيتوبال، قبل أن يعمل كمدرب شباب ومساعد في عدة أندية.

وسطع اسم لاج مع نادي بنفيكا البرتغالي، الذي تولى قيادته على فترتين (2019-2020 و2024-2025)، ونجح في التتويج بلقب الدوري موسم 2018-2019، إلى جانب كأس السوبر، ثم أضاف كأس الرابطة في ولايته الثانية موسم 2024-2025.

كما خاض لاج تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع وولفرهامبتون خلال الفترة من 2021 حتى 2022، حيث بصم على نتائج قوية في موسمه الأول قبل تراجع الأداء لاحقًا، كما قاد بوتافوجو البرازيلي لفترة قصيرة قبل أن يعود مجددًا إلى بنفيكا مطلع 2024.

ورغم نجاحاته مع الفريق البرتغالي، قررت إدارة بنفيكا إقالته في سبتمبر 2025 عقب الخسارة المفاجئة أمام كاراباخ الأذربيجاني بنتيجة 3-2 في دوري الأبطال.

وخلال مسيرته التدريبية حتى الان، قاد برونو لاج الفرق التي عمل معها في 221 مباراة، حقق خلالها 128 انتصارًا، مقابل 40 تعادلًا و53 هزيمة، بينما سجل لاعبوه 431 هدفًا واستقبلت شباكه 222 هدفًا.

يما تترقب الجماهير المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.