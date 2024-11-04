البروكلي، يقلل من الالتهابات ويحمي من الأمراض المزمنة

فوائد البروكلي، للصحة عديدة، فهو واحد من أهم الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التي تساعد على تعزيز صحة مختلف أجهزة الجسم.



أهم فوائد البروكلي لصحة الجسم



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية أن فوائد البروكلي متعددة، وذلك بفضل احتوائه على عناصر غذائية مهمة للجسم، مما يتطلب ضرورة تضمين البروكلي في النظام الغذائي بانتظام.

وتستعرض الدكتورة هدى، في السطور التالية أهم فوائد البروكلي لصحة الجسم.



البروكلي للصحة



1. غني بالعناصر الغذائية الأساسية

يحتوي البروكلي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، بما في ذلك فيتامينات C وK وA، بالإضافة إلى حمض الفوليك، والألياف، والبوتاسيوم، والحديد. فيتامين C يعتبر من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، كما يساهم في تعزيز جهاز المناعة وتحسين مرونة الجلد. أما فيتامين K، فهو يلعب دورًا هامًا في عملية تخثر الدم، ويساعد في الحفاظ على صحة العظام.



2. مضاد للأكسدة ويقلل من الالتهابات

يعتبر البروكلي مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة، التي تعمل على حماية الجسم من الجذور الحرة التي تسبب الأضرار الخلوية. من بين المركبات المضادة للأكسدة في البروكلي، نجد السلفورافان، وهو مركب يتمتع بخصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ويساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسرطان. وقد أظهرت دراسات أن تناول البروكلي بانتظام قد يساعد في تقليل التهابات الجسم التي تعد سببًا شائعًا للعديد من الأمراض.

3. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي البروكلي على نسبة عالية من الألياف، التي تساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإصابة بالإمساك. تعمل الألياف على تعزيز حركة الأمعاء وتقليل الالتهابات في الجهاز الهضمي، مما يحسن من قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية. كما أن البروكلي يحتوي على مركبات تساعد على تنظيم البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام ويقلل من مشاكل الجهاز الهضمي.

4. دعم صحة القلب

البروكلي مفيد لصحة القلب والشرايين بفضل محتواه من الألياف والبوتاسيوم، بالإضافة إلى مركبات السلفورافان والكبريتات التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية. وقد أثبتت بعض الدراسات أن تناول البروكلي قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تحسين وظائف الأوعية الدموية وتقليل تصلب الشرايين. كما أن فيتامين K الموجود في البروكلي يسهم في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية.

5. تقوية المناعة

بفضل محتواه العالي من فيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى، يعمل البروكلي على تعزيز الجهاز المناعي بشكل كبير. يساعد فيتامين C على زيادة إنتاج الخلايا المناعية التي تحارب البكتيريا والفيروسات، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البروكلي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى مثل الزنك والحديد التي تعزز جهاز المناعة وتساعد الجسم على مقاومة العدوى.

6. مفيد لصحة العظام

يحتوي البروكلي على عناصر غذائية هامة لصحة العظام، مثل الكالسيوم وفيتامين K. يساعد فيتامين K على تحسين كثافة العظام وتقليل خطر الكسور، بينما يسهم الكالسيوم في تقوية العظام والحفاظ على هيكل عظمي قوي. كذلك، فإن البروكلي يحتوي على المغنيسيوم والفوسفور، وهما عنصران مهمان لدعم صحة العظام والأسنان.

فوائد البروكلي

7. الوقاية من السرطان

تعتبر الوقاية من السرطان إحدى الفوائد البارزة للبروكلي، حيث يحتوي على مركبات قد تساعد في منع نمو الخلايا السرطانية. على سبيل المثال، مركب السلفورافان الموجود في البروكلي يمتاز بخصائصه المضادة للسرطان، ويعمل على تحسين آلية الجسم في التخلص من المواد السامة التي قد تسبب السرطان. وقد أثبتت الدراسات أن تناول البروكلي بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون وسرطان الثدي.

8. تحسين صحة الجلد وتأخير الشيخوخة

البروكلي مفيد أيضًا للبشرة بفضل فيتامين C ومضادات الأكسدة، حيث يساعد في تقليل التجاعيد وتحسين مظهر البشرة. يحفز فيتامين C إنتاج الكولاجين، الذي يعد بروتينًا هامًا للحفاظ على مرونة الجلد ونضارته. كما أن السلفورافان الموجود في البروكلي يساهم في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس وتقليل ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

9. دعم صحة الدماغ

البروكلي يحتوي على مركبات مفيدة لصحة الدماغ مثل الكولين وفيتامين K، وهي عناصر ضرورية لوظائف الدماغ وتعزيز القدرات العقلية. قد يساعد تناول البروكلي بانتظام في تحسين الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية مثل الخرف والزهايمر.