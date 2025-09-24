الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الإعدام لعامل قتل شابا بطلقات نارية في الصف بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل شاب بطلقات نارية بمنطقة الصف بالجيزة، على إثر تعاطيه المواد المخدرة.

 

تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهم


وكشف أمر الإحالة أن المتهم "محمد. س" قتل المجنى عليه "معوض. س" عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن بث الشيطان ريح خبثه وختم على قلبه وعقله ورضخ له فهيأ له جرمه وعقد العزم المحقق على إزهاق روحه فور أن يظفر به منفردًا، وأعد لذلك سلاحًا ناريًا "طبنجة" وما أن ظفر به حتى أشهر سلاحه، وأطلق صوبه على حين غرة وابلًا من الأعيرة النارية استقرت بمواضع جسده القاتلة قاصدا إزهاق روحه فأحدث أصابته التي أودت بحياته وفاضت روحه إلى بارئها.

 

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا "طبنجة" وذخائر مما تستعمل في ذات السلاح محل الاتهام دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه، بالإضافة إلى تعاطيه المواد المخدرة " في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 

