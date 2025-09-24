ضبط أطنان أغذية غير صالحة بالجيزة في حملة تموينية مكثفة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة جهودها المكثفة في الرقابة على الأسواق، تنفيذًا لتعليمات السيد بلاسي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات ياسر حنفي المدير العام للتجارة الداخلية، حيث شُكّلت حملتان موسعتان استهدفتا مراكز وأحياء مختلفة بالمحافظة.

تفاصيل الحملة الأولى بالعمرانية

قاد الحملة ياسر حنفي المدير العام للتجارة الداخلية، يرافقه عبده صابر مدير إدارة الرقابة التجارية، وخالد أبو حجر مدير إدارة العمرانية، ووسام بيومي رئيس الرقابة.

وأسفرت الحملة عن ضبط معمل لتصنيع المخلل بدون ترخيص وبدون بيانات، والتحفظ على كميات ضخمة شملت 7950 كجم مخلل تحت التجهيز، 600 كجم مخلل جاهز للبيع، 350 كجم ملح خشن.

كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار السلع ضد سوبر ماركت، وتحرير محضر ضد محل حلواني لعدم وجود شهادة صحية.



تفاصيل الحملة الثانية ببولاق الدكرور

وتم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية بدون بيانات أو فواتير ببولاق الدكرور، أبرزها 60 لتر زيت زيتون بدون بيانات، 20 جركن خل بدون فواتير، و60 كجم جبنة غير مسجلة (مش إسكندراني)، و200 لتر زيت حار من مؤسسة لتعبئة المواد الغذائية بدون فواتير.

كما تم ضبط ثلاجة لحفظ المجمدات تحتوي على 2750 كجم دجاج مجمد بدون فواتير، 500 كجم بانيه مجمد بدون فواتير، 875 كجم وراك مجمد بدون فواتير.



وتم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة، بحضور السائقين محمود غريب ومحمد حنفي.

وأكدت مديرية التموين بالجيزة أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي لضبط الأسواق وحماية المستهلك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

