الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ضبط أطنان أغذية غير صالحة بالجيزة في حملة تموينية مكثفة

ضبط السلع المخالفة،
ضبط السلع المخالفة، فيتو
ads

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة جهودها المكثفة في الرقابة على الأسواق، تنفيذًا لتعليمات السيد بلاسي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات ياسر حنفي المدير العام للتجارة الداخلية، حيث شُكّلت حملتان موسعتان استهدفتا مراكز وأحياء مختلفة بالمحافظة.

تفاصيل الحملة الأولى بالعمرانية

قاد الحملة ياسر حنفي المدير العام للتجارة الداخلية، يرافقه عبده صابر مدير إدارة الرقابة التجارية، وخالد أبو حجر مدير إدارة العمرانية، ووسام بيومي رئيس الرقابة.

وأسفرت الحملة عن ضبط معمل لتصنيع المخلل بدون ترخيص وبدون بيانات، والتحفظ على كميات ضخمة شملت 7950 كجم مخلل تحت التجهيز، 600 كجم مخلل جاهز للبيع، 350 كجم ملح خشن.

كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار السلع ضد سوبر ماركت، وتحرير محضر ضد محل حلواني لعدم وجود شهادة صحية.

 


تفاصيل الحملة الثانية ببولاق الدكرور

وتم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية بدون بيانات أو فواتير ببولاق الدكرور، أبرزها 60 لتر زيت زيتون بدون بيانات، 20 جركن خل بدون فواتير، و60 كجم جبنة غير مسجلة (مش إسكندراني)، و200 لتر زيت حار من مؤسسة لتعبئة المواد الغذائية بدون فواتير.

كما تم ضبط ثلاجة لحفظ المجمدات تحتوي على 2750 كجم دجاج مجمد بدون فواتير، 500 كجم بانيه مجمد بدون فواتير، 875 كجم وراك مجمد بدون فواتير.


وتم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة، بحضور السائقين محمود غريب ومحمد حنفي.

وأكدت مديرية التموين بالجيزة أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي لضبط الأسواق وحماية المستهلك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة العمرانية أغذية غير صالحه الرقابة على الأسواق الحملات الرقابية النيابة المختصة بولاق الدكرور مديرية التموين والتجارة مديرية التموين والتجارة الداخلية وكيل وزارة التموين

مواد متعلقة

حملات موسعة لإزالة التعديات بشوارع المجزر الآلي واللبيني وزغلول وكعبيش

أخبار مصر اليوم.. ضبط راكب ألماني حاول تهريب أقراص مخدرة بمطار الغردقة.. الصحة تكشف حقيقة تعرض مواطنة للإهمال الطبى بمستشفى أم المصريين

محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين بمنشأة القناطر والدقي

منال عوض: تحويل منطقة اللاجونا إلى مركز ترفيهي عالمي لصون الموارد الطبيعية

منال عوض: تنظيم السياحة البيئية بمحمية أبو جالوم والبلو هول في جنوب سيناء

محافظ الجيزة: رفع 2000 طن مخلفات من شارع فيصل

وزيرة التنمية المحلية توجه بتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بمدينة دهب

اتمشى لوحده في شوارع بولاق والدقي، محافظ الجيزة يفاجئ مسئولي الأحياء بجولة تفقدية (صور)

الأكثر قراءة

أنا اسمي مريم ومش هاممني حد، القبض على بطلة فيديو سب زميلاتها بالمدرسة

حذفها واعتذر، تهنئة بيراميدز تفجر خلافا ناريا بين عضوي مجلس إدارة الأهلي

سعر السمك اليوم في الأربعاء، انخفاض البوري 20 جنيها وعودة البلطي لقديمه

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع جديد في الرمان والعنب وانخفاض البرتقال أبو سرة

لحظة استهداف طائرات الاحتلال سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة (فيديو)

زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين ويرشح دولتين عربيتين لاستضافة الحدث

أول تعليق من شقيق أنغام على حفلها التاريخي بمسرح رويال ألبرت هول في لندن

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads