كأس الحرمين الشريفين، اتحاد جدة يتقدم علي الوحدة بهدف في الشوط الأول

اتحاد جدة
اتحاد جدة

تقدم فريق اتحاد جدة على نظيره الوحدة، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم الثلاثاء، علي استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الحرمين الشريفين  2025-2026.

وسجل هدف التقدم لفريق اتحاد جدة اللاعب صالح الشهري من ركلة جزاء في الدقيقة 9.

تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة 

في حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: أحمد الجليدان، كارلو سيميتش، ماريو ميتاي، معاذ فقيهي

خط الوسط: فيصل الغامدي، عوض الناشري، محمدو دومبيا

وفي الهجوم: روجر فيرنانديز، عبد الرحمن العبود، صالح الشهري

ويرغب اتحاد جدة في الدفاع عن لقبه  الذي توج  بلقب البطولة في الموسم الماضي.

ويلعب فريق الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة، إذ نجح فى خطف فوز مثير على مضيفه النجمة بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط محققًا العلامة الكاملة بعد 3 جولات، ليواصل انطلاقته المثالية في المسابقة، بينما تجمد رصيد النجمة عند صفر من النقاط بعد تكبده الخسارة الثالثة على التوالي منذ صعوده إلى دوري المحترفين.

