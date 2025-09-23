الأربعاء 24 سبتمبر 2025
كأس كاراباو، تشيلسي يتأخر أمام لينكولن بهدف نظيف في الشوط الأول

تشيلسي
تشيلسي

تأخر فريق تشيلسي أمام نظيره لينكولن سيتي الناشط في دوري الدرجة الثانية بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو).

وتقدم اللاعب روبرت ستريت لصالح فريق لينكولن سيتي في الدقيقة 42.

تشكيل تشيلسي أمام لينكولن سيتي

حراسة المرمى: جورجنسون

خط الدفاع: جوستو - شالوباه - فوفانا - هاتو 

خط الوسط: فرنانديز - أندري سانتوس - جيتينز 

خط الهجوم: جارناتشو - جورج - بونانوتي

تشكيل لينكولن سيتي أمام تشيلسي

جايكوك، داريكوا، مونتسما، تاولر، ماكجراندلز، برادلي، ستريت، هاوس، هامر، فارفوموليف، درابر.

