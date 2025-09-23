كأس كاراباو، تشيلسي يتأخر أمام لينكولن بهدف نظيف في الشوط الأول

تأخر فريق تشيلسي أمام نظيره لينكولن سيتي الناشط في دوري الدرجة الثانية بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو).

وتقدم اللاعب روبرت ستريت لصالح فريق لينكولن سيتي في الدقيقة 42.

تشكيل تشيلسي أمام لينكولن سيتي

حراسة المرمى: جورجنسون

خط الدفاع: جوستو - شالوباه - فوفانا - هاتو

خط الوسط: فرنانديز - أندري سانتوس - جيتينز

خط الهجوم: جارناتشو - جورج - بونانوتي

تشكيل لينكولن سيتي أمام تشيلسي

جايكوك، داريكوا، مونتسما، تاولر، ماكجراندلز، برادلي، ستريت، هاوس، هامر، فارفوموليف، درابر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.