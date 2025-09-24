الأربعاء 24 سبتمبر 2025
ريال مدريد يكتسح ليفانتي برباعية ويعزز صدارته للدوري الإسباني (صور)

ريال مدريد
ريال مدريد

حقق فريق ريال مدريد الفوز على نظيره  ليفانتي بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري.

وسجل أهداف ريال مدريد “ فينيسيوس جونيور في الدقيقة 28 وماسانتونو في الدقيقة 38، وكليان مبابي (هدفين) في الدقيقتين 64 من ركلة جزاء و66”.

وجاء هدف ليفانتي الوحيد عن طريق إيتا يونج في الدقيقة 54.

وبتلك النتيجة يواصل ريال مدريد تصدره لترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، أما ليفانتي فيبقى كما هو في المركز السادس عشر بـ 4 نقاط.

تشكيل ريال مدريد أمام ليفانتي

قائمة ريال مدريد لـ مباراة ليفانتي

وضمت القائمة التي أعلنها تشابي ألونسو لمواجهة ليفانتي 24 لاعبًا هم:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريه لونين - سيرجيو ميستري.

في خط الدفاع: داني كارفخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - دافيد خيمنيز - دين هويسين.

في خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشاوميني - أردا جولر - داني سيبايوس - جود بيلينجهام - كامافينجا.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - ماستانتونو - إندريك.

