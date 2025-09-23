ريال مدريد يتقدم بثنائية علي ليفانتي في الشوط الأول بالدوري الإسباني

تقدم فريق ريال مدريد علي نظيره ليفانتي بهدفين مقابل لاشيء في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري.

وسجل هدفي ريال مدريد كل من: فينيسيوس جونيور في الدقيقة 28 وماسانتونو في الدقيقة 38.

نادي ريال مدريد حقق فوزًا في الجولة الماضية أمام إسبانيول بهدفين دون رد، وسجل له إيدير ميليتاو وكيليان مبابي.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، أما ليفانتي يتواجد في المركز السادس عشر بـ 4 نقاط.

تشكيل ريال مدريد أمام ليفانتي

قائمة ريال مدريد لـ مباراة ليفانتي

وضمت القائمة التي أعلنها تشابي ألونسو لمواجهة ليفانتي 24 لاعبا هم:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريه لونين - سيرجيو ميستري.

في خط الدفاع: داني كارفخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - دافيد خيمنيز - دين هويسين.

في خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشاوميني - أردا جولر - داني سيبايوس - جود بيلينجهام - كامافينجا.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - ماستانتونو - إندريك.

