أخبار مصر

نقيب المعلمين يوجه بمساندة أسرة مدير مدرسة بقنا توفي عقب طابور الصباح اليوم

نقيب المعلمين خلف
نقيب المعلمين خلف الزناتي
تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، يفيد وفاة عبد العال محمد مدني مدير مدرسة الشهيد محمد علي أحمد للتعليم الأساسي بكوم يعقوب، عقب الانتهاء من طابور الصباح اليوم الإثنين.

وفاة مدير مدرسة بقنا عقب طابور الصباح اليوم

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، بمساندة أسرة المُعلم فى مصابهم الأليم خلال هذه الظروف الصعبة، وتلبية كل طلباتهم، وموجهًا بسرعة صرف مستحقات المعلم وتسليمها لأسرته.

نقيب المعلمين: 3 آلاف جنيه منحة علاجية لمصابي امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

نقيب المعلمين يوجه بمساندة أسرة مدرسة توفيت أثناء تصحيح الدبلومات الفنية بالفيوم


وتقدم الزناتي بخالص العزاء لأسرة المُعلم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

