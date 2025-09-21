استمرار حملات إزالة الإشغالات في الشرقية

واصلت الأجهزة التنفيذية بـ محافظة الشرقية حملاتها الميدانية المكثفة بمختلف المراكز والمدن والأحياء، لرفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين، ومراجعة التراخيص القانونية للمحال التجارية، وتنفيذ قرارات الغلق للمحال غير المرخصة.

وشهد حي أول الزقازيق استمرارًا لتلك الحملات، حيث كثفت الأجهزة التنفيذية جهودها لرفع الإشغالات اليومية، والتأكد من عدم عودة أصحابها لافتراش الشوارع مرة أخرى، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية داخل الشوارع الرئيسية والفرعية.

شملت الحملات الميدانية بحي أول الزقازيق مناطق ميدان المحطة، وشارع البوسطة، ونفق المشاة، ومحيط القصر الأبيض بشارع فاروق، وأسفرت عن إزالة كافة التعديات على حرم الطريق بالشوارع الرئيسية، في إطار جهود الأجهزة التنفيذية لإعادة الانضباط ورفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

حملات رفع الاشغالات بديرب

كما شملت الحملات إزالة الإشغالات من مداخل ومخارج مركز ومدينة الزقازيق، في إطار الحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري لمداخل المحافظة أمام المواطنين والزائرين.

وفي السياق ذاته، نفذت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملات مكثفة بسوق الأحد الأسبوعي، لرفع الإشغالات ومنع الباعة الجائلين من التمركز بالشوارع والميادين العامة، وذلك بهدف فك الاختناقات المرورية وتيسير حركة المواطنين داخل السوق والمناطق المحيطة.

إزالة الإعلانات المخالفة

وفي إطار مواصلة حملات الانضباط ورفع الإشغالات، واصلت رئاسة مركز أبو كبير إزالة الإعلانات المخالفة من الشوارع، مع مناشدة أصحاب المحال الالتزام بالقانون والحصول على التراخيص القانونية اللازمة للإعلانات.

كما قامت رئاسة مركز ههيا بإغلاق 7 محال تجارية غير مرخصة، مشددة على استمرار التصدي بكل حزم لأي مخالفات، حفاظًا على هيبة الدولة وتطبيقًا للقانون.

وفي السياق ذاته، كثفت رئاسة حي ثان الزقازيق حملاتها الميدانية للتفتيش على تراخيص المحال التجارية، وتنفيذ قرارات الغلق بحق المنشآت التي تعمل بدون ترخيص، مع التأكيد على استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط داخل نطاق الحي.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الذي شدد على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء المراكز والمدن والأحياء على مدار اليوم، للتأكد من إزالة كافة التعديات على حرم الطريق، وإنفاذ القانون دون استثناء، في إطار خطة شاملة للقضاء على مظاهر العشوائيات واستعادة المظهر الحضاري لكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأكد أن الحملات مستمرة يوميًا، وتطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء، مشددًا على ضرورة التصدي بكل حزم لأي مظاهر عشوائية أو مخالفات تعيق حركة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.