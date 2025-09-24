بعد أزمته الطبية، الطالب يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج (صور)

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج: إن الطالب يوسف تسلم منذ قليل عمله معيدا بكلية الآداب، وذلك عقب الانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة الخاصة بالتعيين بالجامعة، والانضمام إلى زملائه المعيدين بالكلية الذين استلموا العمل بالفعل بحضور الدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب.

الطالب يوسف يتسلم عمله كمعيد بجامعة سوهاج

وعقب إنهاء الإجراءات استقبل الدكتور حسان النعماني الطالب يوسف بمكتبه وهنأه على استلام مهام عمله، وأكد دعم الجامعة ومساندته لها، لإثبات كفاءته وتميزه العلمي، مطالبًا إياه ببذل الجهد والعمل خلال مسيرة العمل الأكاديمي الجامعي، ووجه الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولسرعة الاستجابة والدعم لإنهاء أزمة الطالب يوسف.

وقدم الطالب يوسف الشكر للدكتور حسان النعماني لدوره الهام في إنهاء أزمته وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتعيينه وحسن الاستقبال، واعدا ببذل قصارى جهده لتحقيق حلمه واستكمال مسيرته العلمية والأكاديمية وتحقيق حلم والديه.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة كان قد أصدر قرارًا بتعيين يوسف معيدًا اعتبارًا من القرار رقم 1572 بتاريخ 13 أغسطس 2025، بعد أن كان من بين عشرين معيدًا تم اختيارهم بناءً على الترتيب الأكاديمي.

وكان قد تم تداول أنباء عن استبعاد الطالب يوسف خلف فتح الباب أحمد، الأول على دفعته بكلية الآداب بقسم التاريخ والحضارة بجامعة سوهاج، من التعيين كمعيد رغم صدور قرار التعيين بسبب تقرير طبي من لجنة القومسيون الطبي يُفيد بأنه “غير لائق” نتيجة ضعف بصري شديد ناتج عن إصابته بمرض المهق (الألبينو).

