اليوم، 2355 مدرسة بسوهاج تستقبل مليون و255 ألف طالب وطالبة

تستقبل مدارس سوهاج صباح اليوم الأحد الطلاب والطالبات الذي يبلغ عددهم مليون و255 ألف طالب وطالبة موزعين على 2355 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية على مستوى 11 إدارة تعليمية بالمحافظة.

2355 مدرسة بسوهاج تستقبل مليون و255 ألف طالب وطالبة

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن المديرية اتخذت كافة التدابير والإجراءات أنه تم تجهيز الفصول الدراسية وصيانة المقاعد والسبورات، ومتابعة نظافة المدارس ودورات المياه بشكل دوري، والانتهاء من تسليم الكتب المدرسية بالكامل دون ربطها بسداد المصروفات، فضلًا عن تهيئة ساحات المدارس لاستقبال الطابور الصباحي وتحية العلم بما يرسخ قيم الانضباط والانتماء لدى الطلاب.

تفعيل الأنشطة التربوية المتنوعة الرياضية والثقافية والفنية والكشفية فى العام الدراسى

وأضاف وكيل الوزارة ضرورة الانضباط والالتزام الكامل وتفعيل الأنشطة التربوية المتنوعة الرياضية والثقافية والفنية والكشفية باعتبارها جزءًا أصيلًا من العملية التعليمية، مع غرس قيم الولاء والانتماء من خلال تحية العلم والنشيد الوطني يوميًا، ومتابعة نسب الحضور والغياب بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة الغياب أو التسرب، إلى جانب دعم برامج دمج الطلاب من ذوي الهمم وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة الفاعلة في الأنشطة والفعاليات المدرسية.

كما كشف الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة أن المنظومة التعليمية في محافظة سوهاج خلال العام الدراسي الجديد تستوعب ما يقرب من مليون و255 ألف طالب وطالبة موزعين على 2355 مدرسة بمختلف المراحل، حيث تضم المرحلة الابتدائية 1072 مدرسة بإجمالي 753,451 طالبًا، والمرحلة الإعدادية 635 مدرسة بإجمالي 340,644 طالبًا، والثانوية العامة 132 مدرسة إضافة إلى 15 مدرسة خدمات، بينما تضم المرحلة الثانوية الفنية 69 مدرسة بإجمالي 51,208 طلاب، ومدارس التربية الخاصة لذوي الهمم 11 مدرسة بإجمالي 2,200 طالب موزعين على مدارس سمعية وفكرية وبصرية، فضلًا عن 420 مدرسة للتعليم المجتمعي بإجمالي 12,068 طالبًا.

