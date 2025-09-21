الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، 2355 مدرسة بسوهاج تستقبل مليون و255 ألف طالب وطالبة

طلاب المدارس، فيتو
طلاب المدارس، فيتو

تستقبل مدارس سوهاج صباح اليوم الأحد الطلاب والطالبات الذي يبلغ عددهم مليون و255 ألف طالب وطالبة موزعين على 2355 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية على مستوى 11 إدارة تعليمية بالمحافظة.

 

2355 مدرسة بسوهاج تستقبل مليون و255 ألف طالب وطالبة 

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن المديرية اتخذت كافة التدابير والإجراءات أنه تم تجهيز الفصول الدراسية وصيانة المقاعد والسبورات، ومتابعة نظافة المدارس ودورات المياه بشكل دوري، والانتهاء من تسليم الكتب المدرسية بالكامل دون ربطها بسداد المصروفات، فضلًا عن تهيئة ساحات المدارس لاستقبال الطابور الصباحي وتحية العلم بما يرسخ قيم الانضباط والانتماء لدى الطلاب.

تفعيل الأنشطة التربوية المتنوعة الرياضية والثقافية والفنية والكشفية فى العام الدراسى 

وأضاف وكيل الوزارة ضرورة الانضباط والالتزام الكامل وتفعيل الأنشطة التربوية المتنوعة الرياضية والثقافية والفنية والكشفية باعتبارها جزءًا أصيلًا من العملية التعليمية، مع غرس قيم الولاء والانتماء من خلال تحية العلم والنشيد الوطني يوميًا، ومتابعة نسب الحضور والغياب بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة الغياب أو التسرب، إلى جانب دعم برامج دمج الطلاب من ذوي الهمم وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة الفاعلة في الأنشطة والفعاليات المدرسية.

 

كما كشف الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة أن المنظومة التعليمية في محافظة سوهاج خلال العام الدراسي الجديد تستوعب ما يقرب من مليون و255 ألف طالب وطالبة موزعين على 2355 مدرسة بمختلف المراحل، حيث تضم المرحلة الابتدائية 1072 مدرسة بإجمالي 753,451 طالبًا، والمرحلة الإعدادية 635 مدرسة بإجمالي 340,644 طالبًا، والثانوية العامة 132 مدرسة إضافة إلى 15 مدرسة خدمات، بينما تضم المرحلة الثانوية الفنية 69 مدرسة بإجمالي 51,208 طلاب، ومدارس التربية الخاصة لذوي الهمم 11 مدرسة بإجمالي 2,200 طالب موزعين على مدارس سمعية وفكرية وبصرية، فضلًا عن 420 مدرسة للتعليم المجتمعي بإجمالي 12,068 طالبًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استقبال الطلاب والطالبات التربية والتعليم بسوهاج العملية التعليمية العام الدراسي الجديد المنظومة التعليمية المرحلة الابتدائية سداد المصروفات وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج صباح اليوم الاحد محافظة سوهاج

مواد متعلقة

تسمم 5 أطفال أشقاء إثر تناول وجبة طعام فاسدة بسوهاج

فتاة تحاول إنهاء حياتها بـ 50 قرص دواء في سوهاج

12 عالما يمثلون جامعة سوهاج في قائمة ستانفورد الأمريكية

وكيل تعليم سوهاج يتابع انتظام الطلاب في أول أيام الدراسة

ضبط 84 طن أسمدة زراعية وأعلاف مجهولة المصدر بسوهاج

إزالة 1763 تعديًا على أراضي الدولة والزراعة في سوهاج

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير الشوارع بحي شرق

رفع عينات مياه الشرب من المدارس بسوهاج للتأكد من مطابقتها للمواصفات

الأكثر قراءة

بعد معاناة 38 عاما، محافظ القليوبية يحضر اليوم أول طابور بسور متحرك بمدارس ورورة

وسام أبو علي يمارس هوايته، كولومبوس يتعادل مع تورونتو بالدوري الأمريكي (فيديو)

بعد 30 عامًا من إطلاقه، ترامب يلغي مسح الأمن الغذائي في أمريكا

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

من السبب باسم ياخور أم المنتج المختطف؟.. تصوير "سعادة المجنون" السوري في لبنان يثير الجدل

ضوابط تقديم طلب الصلح في الطعون بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

شملت جميع الأنواع، بشرى سارة عن أسعار الزيت اليوم في الأسواق

راحوا فين حبايب الدار، هنا عاشت أسرة ضحية مذبحة نبروه بالدقهلية (صور)

خدمات

المزيد

ضوابط تقديم طلب الصلح في الطعون بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الكاكا تبدأ من 25 جنيهًا والموز بـ 70

ارتفاع طن اليوريا 2089 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

شملت جميع الأنواع، بشرى سارة عن أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads