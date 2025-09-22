الإثنين 22 سبتمبر 2025
رئيس جامعة سوهاج يتابع انتظام المحاضرات في بداية العام الدراسي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في جولة تفقدية انتظام العملية التعليمية والمحاضرات داخل المدرجات وفقا للجداول المعلنة على مواقع الكليات، وذلك تزامنًا مع بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، مهنئًا الطلاب ببدء العام الجامعي الجديد وحثهم على تحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية والأنشطة الطلابية، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

رئيس جامعة سوهاج يتابع انتظام المحاضرات في بداية العام الدراسي مستقلا الطفطف مع الطلاب

وأشاد النعماني بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول، 
بالحضور والمشاركة الفعالة في المحاضرات، داعيًا الجميع إلى الجد والاجتهاد، بما يسهم في رفع مستوى العملية التعليمية ويعزز من مكانة جامعة سوهاج العلمية والبحثية. 

 

وخلال الجولة استقل النعماني الطفطف مع الطلاب للاطمئنان على فاعليته في تخفيف الانتقال داخل الحرم الجامعي، وذلك مع اتساع مساحته، مضيفًا أنه تم تشغيل ٢ طفطف كل واحد منهم يتكون من عربيتين كل عربه تسع لـ ٣٠ طالب بإجمالي ١٢٠ طالب، حيث يتم نقل الطلاب من امام البوابة الرئيسية من داخل الحرم الجامعي الجديد، ويمر بجميع الكليات والمدينة الجامعية للطالبات وذلك في دوره زمنيه تبدأ كل عشره دقائق.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم ببدء عمل الطفطف وما ساهم به فى توفير الوقت والجهد المهدر في الانتقال من البوابات إلى داخل كليات الجامعة وخاصةً البعيد منها، وخلال الجوله حرص الطلاب علي التقاط الصور التذكارية معهم رئيس الجامعة. 

