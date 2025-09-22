الإثنين 22 سبتمبر 2025
محافظ سوهاج يستعرض تقارير اللجان الفرعية لحصر مباني الإيجار القديم

جانب من الاجتماع

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اجتماعًا موسعًا لبحث ما انتهت إليه أعمال اللجان الفرعية المشكلة لحصر مباني الإيجار القديم، وذلك تمهيدًا لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وأعضاء اللجنة الرئيسية بالمحافظة، وأعضاء اللجان الفرعية بكافة الوحدات المحلية.

وخلال الاجتماع، شدّد المحافظ على ضرورة قيام اللجنة الرئيسية بمراجعة كافة الملفات والمستندات الواردة من المراكز، على أن تنتهي من أعمالها خلال أسبوع واحد، تمهيدًا لعرض الموقف النهائي، وإصدار قرار بأعمال اللجان لنشره في الوقائع المصرية والوحدات المحلية حتى يتمكن المواطن من التعرف على النتيجة النهائية لعمل اللجان بكل شفافية وحيادية.

كما استعرض السكرتير المساعد، النماذج النهائية للخريطة التي توضح تقسيم المناطق بكل مركز، ما بين المناطق المميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، مؤكدًا أن تلك الخرائط ستسهم في تحقيق العدالة والنزاهة عند تطبيق القانون الجديد.

