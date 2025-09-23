بسبب سقوط درابزين السلم على طالب، إحالة مديرة مدرسة العجوبية بسوهاج للتحقيق

قرر الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج إحالة مديرة مدرسة العجوبية الإعدادية المشتركة بالعسيرات التابعة لإدارة المنشاة التعليمية ولجنة الإشراف بالمدرسة للتحقيق، وذلك لمخالفتهم التعليمات الوزارية الخاصة بضرورة متابعة تحركات الطلاب أثناء اليوم الدراسي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الاثنين الموافق 22 سبتمبر 2025، وأثناء الفسحة ونتيجة تزاحم وتدافع الطلاب في تمام الساعة العاشرة صباحًا، سقط جزء من درابزين السلم بالطابق الأول داخل المدرسة، ما أسفر عن إصابة أحد الطلاب، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكيل وزارة التربية أمن وسلامة الطلاب تمثل أولوية قصوى

وشدد الدكتور محمد السيد على أن أمن وسلامة الطلاب تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، موجهًا بضرورة تشديد المتابعة اليومية من مديري الإدارات التعليمية ولجان المتابعة للتأكد من سلامة المباني والتزام المدارس بكافة التعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الصيانة، مع إجراء مراجعة شاملة ودورية لوسائل الأمان والإطفاء داخل المدارس واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية عاجلة، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة العامة للحفاظ على بيئة مدرسية آمنة ومنضبطة.

وأكد وكيل الوزارة أن أي تقصير أو إهمال يعرض الطلاب للخطر لن يتم التهاون معه وسيُحال المخالفون للتحقيق الفوري، مشددًا على أن الاستقرار والانضباط مسؤولية جماعية تستوجب المتابعة الدقيقة والمستمرة.

واختتم الدكتور محمد السيد بتأكيده أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج لن تدخر جهدًا في اتخاذ كافةالإجراءات اللازمة لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أنه اطمأن على الحالة الصحية للطالب المصاب وتابع مع المستشفى الإجراءات الطبية التي تُجرى له، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى مدرسته وزملائه.

