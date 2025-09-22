رئيس جامعة سوهاج الأهلية يتابع الكشف الطبي على الطلاب الجدد

تابع الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج الأهلية، صباح اليوم الإثنين، أعمال اليوم الأول للكشف الطبي على الطلاب الجدد المقبولين بكليات الجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، والذي يستمر حتى يوم السبت الموافق ٢٧ سبتمبر الجاري.

رئيس جامعة سوهاج الأهلية يتابع أعمال اليوم الأول للكشف الطبي على الطلاب الجدد

وأوضح النعماني أنه تم تخصيص اليوم الأول لطلاب كلية الطب البشري، على أن يتم استكمال باقي الكليات تباعًا وفق جدول زمني محدد، لافتًا إلى أن الجامعة وفرت أطقم طبية وإدارية متكاملة، لسرعة إنجاز الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات اللازمة للطلاب، وأكد أن الكشف الطبي يُعد خطوة أساسية في منظومة القبول بالجامعة، ويهدف إلى الاطمئنان على صحة الطلاب الجدد، وضمان التحاقهم بالدراسة في بيئة جامعية آمنة وصحية، موضحًا أن أعمال الكشف الطبي تتم وسط إجراءات تنظيمية دقيقة، وبالتنسيق مع مختلف القطاعات المختصة، وذلك حفاظًا على انسيابية العمل وجودة الخدمات المقدمة.

جدير بالذكر أن الكشف الطبي غدًا الثلاثاء مخصص لطلاب كلية الصيدلة، ويوم الأربعاء ٢٤ سبتمبر لطلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، فيما خصص يوم الخميس ٢٥ سبتمبر لطلاب كليتي الهندسة والعلوم، بينما يشمل يوم السبت ٢٧ سبتمبر طلاب كليات الإعلام، وتكنولوجيا العلوم الصحية، واللغات، والعلوم الإنسانية. ويُختتم الكشف الطبي يوم الأحد ٢٨ سبتمبر لطلاب التخلفات.

