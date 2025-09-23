الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رايحين المدرسة بموتوسيكل، إصابة طالبين صدمتهما سيارة نقل بسوهاج

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بسوهاج

أصيب طالبان أثناء ذهابهما إلى مدرسة الثانوية العامة المشتركة بأولاد يحيى الحاجر بمركز دار السلام بسوهاج، خلال استقلالهما موتوسيكل، اصطدمت به سيارة نقل محملة بالرمال وفرت هاربة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام حيث تم تحويلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعى بالكوامل.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد أثناء استقلال طالبين لموتوسيكل، اصطدما بسيارة نقل محملة بالرمال، مما أدى إلى إصابة كل من: محمود أحمد عبد المعز ١٦عاما، وأحمد محمد عبد المعز ١٦عاما، وهما طالبان بمدرسة أولاد يحيى الحاجر الثانوية العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بسوهاج التربية والتعليم بسوهاج اولاد يحي الحاجر مركز دارالسلام بسوهاج وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج كيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج مستشفى سوهاج الجامعي مستشفى دار السلام وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

بسبب سقوط درابزين السلم على طالب، إحالة مديرة مدرسة العجوبية بسوهاج للتحقيق

محافظ سوهاج يستعرض تقارير اللجان الفرعية لحصر مباني الإيجار القديم

رئيس جامعة سوهاج الأهلية يتابع الكشف الطبي على الطلاب الجدد

رئيس جامعة سوهاج يتابع انتظام المحاضرات في بداية العام الدراسي

اليوم، 2355 مدرسة بسوهاج تستقبل مليون و255 ألف طالب وطالبة

تسمم 5 أطفال أشقاء إثر تناول وجبة طعام فاسدة بسوهاج

فتاة تحاول إنهاء حياتها بـ 50 قرص دواء في سوهاج

12 عالما يمثلون جامعة سوهاج في قائمة ستانفورد الأمريكية

الأكثر قراءة

30 دقيقة تمنع 45 معلما من دخول مدرسة بأبو حمص وتحيلهم للتحقيق

5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح جائزة الكرة الذهبية

رسالة قوية من السيسي عن تطورات أزمة سد النهضة وقضية المياه

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

مصريون ينتفضون بعد إهانة ماكرون في نيويورك: استعراض سلطة فاشل

جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري المصري

رئيس شعبة الذهب يكشف لـ"فيتو" سر اشتعال أسعار الذهب في مصر

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمتاعب وهموم تواجه الرائي قريبا

مفتي الجمهورية في اليوم العالمي للغة الإشارة: الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads