رايحين المدرسة بموتوسيكل، إصابة طالبين صدمتهما سيارة نقل بسوهاج

أصيب طالبان أثناء ذهابهما إلى مدرسة الثانوية العامة المشتركة بأولاد يحيى الحاجر بمركز دار السلام بسوهاج، خلال استقلالهما موتوسيكل، اصطدمت به سيارة نقل محملة بالرمال وفرت هاربة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام حيث تم تحويلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعى بالكوامل.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد أثناء استقلال طالبين لموتوسيكل، اصطدما بسيارة نقل محملة بالرمال، مما أدى إلى إصابة كل من: محمود أحمد عبد المعز ١٦عاما، وأحمد محمد عبد المعز ١٦عاما، وهما طالبان بمدرسة أولاد يحيى الحاجر الثانوية العامة.

