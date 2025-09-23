وزير التعليم العالي ينهي أزمة معيد آداب سوهاج

تواصل وزير التعليم العالي مع يوسف خلف المعيد بكلية الآداب بجامعة سوهاج ويطمئنه على إنهاء إجراءات تعيينه كونا هو الاولى على الدفعة

وجاء ذلك بعدما تم تداول الأزمة مواقع التواصل الاجتماعى وانتشار خبر تعيين معيدا بكلية الاداب جامعة سوهاج بسبب ضعف بصرا

رئيس جامعة سوهاج يلتقي بالطالب يوسف ويؤكد علي إنهاء كافة اجراءات تعيينه معيدا بكلية الآداب

وصرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه تم إنهاء أزمة الطالب يوسف خلف فتح الباب أحمد، الأول على دفعة كلية الآداب قسم التاريخ، وإنهاء إجراءات تعينه معيدًا بالكلية، ليتمكن من تحقيق حلمه والمساهمة في بناء مسيرته الأكاديمية.



وأوضح النعماني انه الطالب يوسف صدر له قرار بتعيينه معيدا ضمن قرار رقم 1572 بتاريخ 13 أغسطس 2025، رفقة عشرين معيدًا آخرين، مؤكدًا علي أن الجامعة تدعم المتفوقين والمتميزين علميا، وان ضعف البصر لم يمنع الطالب يوسف يومًا من التفوق الدراسي وتحقيق المركز الأولي قسمه فالعديد من العلماء والمفكرين قدموا إنجازات عظيمة للبشرية رغم إعاقاتهم.

وقد تواصل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والذي تواصل بدوره مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بشأن التقرير الطبي والذي صدر للطالب يوسف من القومسيون الطبي التابع لهيئة التامين الصحي بمحافظة سوهاج، وتم الاتفاق خلال الاتصال علي ان يقوم قسم الرمد بالمستشفى الجامعي بالكشف علي الطالب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لعلاجه.

.

واضاف النعماني انه تم مقابله الطالب يوسف وطمأنته ان قسم الرمد بمستشفى الجامعة سوف يتولي إجراءات لعلاجه، حفاظًا على حقه في التعيين بوظيفة معيد بالجامعة، حيث أنه الأول على دفعته ويعد نموذجًا مشرفًا للاجتهاد والتفوق العلمي.

الوزير تواصل مع المعيد يوسف وأكد إنهاء إجراءات تعيينه رسميًا.

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه عقب رصد إدارة الإعلام بالوزارة، لمشكلة معيد كلية الآداب بجامعة سوهاج بالمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، تواصل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع المعيد، وطمأنه على إنهاء إجراءات تعيينه معيدًا بالجامعة.

هذا، وقد تواصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بشأن التقرير الطبي لهيئة التأمين الصحي بمحافظة سوهاج، بخصوص المعيد المذكور، وتم الاتفاق خلال الاتصال على تقديم قسم الرمد بمستشفى سوهاج الجامعي الدعم الكامل للمعيد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاجه، بما يمكنه من استكمال الإجراءات الصحية اللازمة لاستلام العمل، على قدم المساواة مع زملائه الذين استلموا العمل بالفعل.

هذا، وقد تواصل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع المعيد، وطمأنه أن قسم الرمد بمستشفى الجامعة سوف يتخذ كافة ما يلزم من إجراءات لعلاجه، حفاظًا على حقه في التعيين بوظيفة معيد بالجامعة، حيث أنه الأول على دفعته ويعد نموذجًا مشرفًا للاجتهاد والتفوق العلمي.

