الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وزير التعليم العالي ينهي أزمة معيد آداب سوهاج

الطالب مع رئيس جامعة
الطالب مع رئيس جامعة سوهاج

 تواصل وزير التعليم العالي مع يوسف خلف المعيد بكلية الآداب بجامعة سوهاج ويطمئنه على إنهاء إجراءات تعيينه كونا هو الاولى على الدفعة 

وجاء ذلك بعدما تم تداول الأزمة مواقع التواصل الاجتماعى وانتشار خبر تعيين معيدا بكلية الاداب جامعة سوهاج بسبب ضعف بصرا

 

رئيس  جامعة سوهاج يلتقي بالطالب يوسف ويؤكد علي إنهاء  كافة اجراءات تعيينه معيدا بكلية الآداب 

وصرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه تم إنهاء أزمة الطالب يوسف خلف فتح الباب أحمد، الأول على دفعة كلية  الآداب قسم التاريخ، وإنهاء إجراءات  تعينه معيدًا بالكلية، ليتمكن من تحقيق حلمه والمساهمة في بناء مسيرته الأكاديمية.


وأوضح النعماني انه الطالب يوسف صدر له قرار بتعيينه معيدا ضمن قرار رقم 1572 بتاريخ 13 أغسطس 2025، رفقة عشرين معيدًا آخرين، مؤكدًا علي  أن الجامعة تدعم المتفوقين والمتميزين علميا، وان ضعف البصر لم يمنع الطالب يوسف يومًا من التفوق الدراسي وتحقيق المركز الأولي قسمه فالعديد من العلماء والمفكرين قدموا إنجازات عظيمة للبشرية رغم إعاقاتهم.

 

وقد  تواصل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج  مع الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والذي تواصل بدوره مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بشأن التقرير الطبي  والذي صدر للطالب يوسف  من القومسيون الطبي التابع لهيئة التامين الصحي  بمحافظة سوهاج، وتم الاتفاق خلال الاتصال  علي ان يقوم قسم الرمد بالمستشفى الجامعي بالكشف علي الطالب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لعلاجه.
.
واضاف النعماني انه تم مقابله الطالب يوسف وطمأنته  ان قسم الرمد بمستشفى الجامعة سوف يتولي إجراءات لعلاجه، حفاظًا على حقه في التعيين بوظيفة معيد بالجامعة، حيث أنه الأول على دفعته ويعد نموذجًا مشرفًا للاجتهاد والتفوق العلمي.

 

الوزير تواصل مع المعيد يوسف وأكد إنهاء إجراءات تعيينه رسميًا.

 

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه عقب رصد إدارة الإعلام بالوزارة، لمشكلة معيد كلية الآداب بجامعة سوهاج بالمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، تواصل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع المعيد، وطمأنه على إنهاء إجراءات تعيينه معيدًا بالجامعة.

 

هذا، وقد تواصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بشأن التقرير الطبي لهيئة التأمين الصحي بمحافظة سوهاج، بخصوص المعيد المذكور، وتم الاتفاق خلال الاتصال على تقديم قسم الرمد بمستشفى سوهاج الجامعي الدعم الكامل للمعيد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاجه، بما يمكنه من استكمال الإجراءات الصحية اللازمة لاستلام العمل، على قدم المساواة مع زملائه الذين استلموا العمل بالفعل.

هذا، وقد تواصل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع المعيد، وطمأنه أن قسم الرمد بمستشفى الجامعة سوف يتخذ كافة ما يلزم من إجراءات لعلاجه، حفاظًا على حقه في التعيين بوظيفة معيد بالجامعة، حيث أنه الأول على دفعته ويعد نموذجًا مشرفًا للاجتهاد والتفوق العلمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل الاجتماعي الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أيمن عاشور وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار وزير الصحة مواقع التواصل الاجتماع وزير التعليم العالي وزير التعليم العال

الأكثر قراءة

بيراميدز وأهلي جدة يتعادلان 1/1 بالشوط الأول بكأس انتركونتيننتال ( فيديو)

مشادة كلامية بين فيريرا والصحفيين عقب انتهاء مباراة الزمالك والجونة، ما السبب؟

كأس كاراباو، تشيلسي يتأخر أمام لينكولن بهدف نظيف في الشوط الأول

بيراميدز يحصد لقب كأس العالم للقارات الثلاث ويعادل إنجاز الأهلي

إسبانيول يخطف تعادلا بهدف +90 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

بـ هاتريك ماييلي.. بيراميدز يسحق أهلي جدة ويتوج ببطولة كأس القارات الثلاث (فيديو)

الدوري الإسباني، إشبيلية يتأخر بهدف أمام فياريال بالشوط الأول

تشيلسي يفوز على لينكولن سيتي بثنائية في كأس كاراباو

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم هدم المسجد في المنام وعلاقته بزيادة المشاكل والهموم

الإفتاء توضح الترتيب بين فريضة الفجر وسنته

حكم الإسلام في التنقيب عن الآثار ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads