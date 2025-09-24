جوتيريش.. الأكثر جرأة من العرب!

في الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، وقف أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للمنظمة، ليقول كلمة أشبه بصرخة في وجه العالم، لم يوارب ولم يلجأ إلى لغة دبلوماسية باردة، بل تحدث بوضوح عن مبادئ الأمم المتحدة المحاصرة وركائز السلام التي باتت في خطر، وعن بنيان يتداعى نتيجة الإفلات من العقاب، وأكد أن الإنسانية تُنتهك، وأن حقوق الإنسان تُداس في قطاع غزة، حيث تحوّل الجوع إلى سلاح، والحقيقة إلى ضحية يجري إسكاتها.



في كلماته الصريحة، أشار إلى أن الفظائع في غزة بلغت مسامع العالم أجمع، وأن ما قضت به محكمة العدل الدولية لم يُلتزم به، فيما يظل حجم الدمار غير مسبوق في أي صراع عرفه التاريخ الحديث، لم يخف جوتيريش الحقيقة، ولم يتردد في وصف المأساة كما هي، بلا تزييف أو مواربة.



وهنا يبرز السؤال المرير: هل امتلك العرب الجرأة ذاتها؟ هل أصدر قادتهم، باستثناء مصر، في قمة الدوحة كلمات حاسمة تفضح الجرائم وتدين القتلة، أم آثروا التماهي مع المواقف الأمريكية والإسرائيلية، يدارون ضعفهم ببيانات إنشائية لا تسمن ولا تغني من جوع؟

أين هي الشجاعة التي كان من المفترض أن تصدر عن ضمير الأمة؟ وكيف تُترك الأمم المتحدة، على ما يعتريها من عجز وبيروقراطية، لتبدو أكثر صلابة في خطابها من عواصم العرب؟



ومع ذلك، فإن اللحظة لم تفت بعد. فما تزال أمام العرب فرصة لأن يستفيقوا من سباتهم، ويوحدوا كلمتهم، ويعلنوا للعالم أن فلسطين ليست قضية حدودية عابرة بل هي جوهر الكرامة العربية ومقياس صدق المواقف.

لا تزال الفرصة سانحة ليحوّلوا الغضب الشعبي إلى فعل سياسي مؤثر، وليعيدوا صياغة معادلة القوة في المنطقة، لا كأتباع لواشنطن أو رهائن لابتزاز تل أبيب، بل كصوت مستقل قادر على صنع القرار.

إن التاريخ لن يرحم المتخاذلين، لكنه سيخلّد من امتلكوا الشجاعة لقول "لا" في وجه الظلم، ومن آمنوا أن وحدة العرب هي السلاح الأخير الذي يمكن أن يغيّر مسار المأساة ويمنح غزة والعالم بصيص أمل في فجر جديد.. فعلا لنا الله المنتقم الجبار!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.