تجارب نجاح.. كيف لا نراها؟!

قبل أشهر كتبت مقالًا في هذا المكان، سلط الضوء على تجربة متميزة بل عبقرية للدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة المنوفية الذي يقدم حلولًا علمية لأهم مشكلات مصر المزمنة، ألا وهي تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل المهمة وصولًا للأمن الغذائي، ومن بين تلك المشكلات نقص الأعلاف التي تستنزف عملة صعبة بأرقام كبيرة ناهيك عما ندفعه في استيراد سلع أخرى كثيرة!



وقريبًا.. طالعت فيديو على السوشيال ميديا للدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق والخبير الاقتصادي وأستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، يقول فيه:

"بالعلم وأهله وإعلاء دولة القانون تقدمت ماليزيا وسنغافورة وتايوان.. عندي أمل -رغم الإحباطات- في مصر وأهلها، وعلمائها في الداخل والخارج، ما زاد جرعات الأمل لقائي بعالم جليل من كبار علماء الهندسة الوراثية رغم المعاناة..

بلدنا تستورد بأكثر من 80 مليار دولار سنويًا، بينما نصدر بنحو 30 إلى 35 مليار دولار، أغلب ما نأكله ونستهلكه مستورد، فهناك مافيا الاستيراد.. أغلب وارداتنا سلع غذائية ( 100% من الزيوت، وأكثر من 10 ملايين طن حبوب وذرة صفراء وفول) لمصلحة حفنة مستوردين -المافيا المستوردة على حياتنا- ثم يخرجون للحديث عن الوطنية.



نستطيع تحقيق الأمن الغذائي ونوفر أكثر من 40 مليار دولار من وارداتنا لو ركزنا على مقدراتنا المحلية وركزنا على علمائنا وأعطيناهم ما يستحقون من التقدير والتكريم وحافظنا عليهم وفتحنا لهم الأبواب وحميناهم من مافيا الاستيراد..

أين علماؤنا ولماذا لا نستفيد بهم، لتوفير مليارات الدولارات من الاستيراد ونضاعف الإنتاج وهذا نموذج يرقى للإعجاز، ونستطيع تحقيق اكتفاء ذاتي من اللحوم والأجبان والألبان في كل قرية مصرية من القمح والفول".



انتقل الدكتور رضا عبد السلام وهو صانع محتوى متميز إلى أرض الواقع وتحديدًا في محافظة المنوفية ليرى بأم عينيه ما يثلج الصدر ويبعث بالأمل طازجًا في النفس ويسر القلب؛ ذلك أن قابل الدكتور محمد فتحي سالم والدكتور زكريا الحداد في حقل مزروع ببرسيم مصري يتغذى على سماد طبيعي معالج بمادة حيوية دون أسمدة ومبيدات كيماوية، ويصل طول العود لنحو 150 سنتيمترا..

وهو محصول يعطي إنتاجية أعلى وأكثر احتواء على البروتين المغذي للحيوانات، ويعطي إنتاجية تقدر بنحو 120 إلى 140 طن برسيم للفدان بنفس كميات المياه المستخدمة، وهو رقم لو تعلمون عظيم.

هذا مجرد نموذج مضيء في مصر المحروسة، وهناك بالقطع آلاف من النماذج المشرقة، لكن عين الحكومة عنها غافلة، فماذا يمنع تعميم تجربة الدكتور محمد سالم، ولماذا لا تستفيد وزارة الزراعة من علمه ونجاحه لسد النقص في الأعلاف وزيادة الإنتاجية الزراعية.. هل لا تزال هناك مافيا للاستيراد من مصلحتها عدم نجاح مثل التجارب؟!

