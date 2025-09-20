كهرباء الشروق.. متى تتحقق الحلول الجذرية لانقطاع التيار؟!

ما يحدث في مدينة الشروق لم يعد مجرد انقطاع متكرر للكهرباء يمكن تبريره بأعطال فنية أو ظروف طارئة، بل تحول إلى معاناة يومية مزمنة تهدد ثقة المواطن في كفاءة المرافق الأساسية التي تمس حياته مباشرة.. فالكهرباء ليست رفاهية وإنما شريان رئيسي يرتبط بالمعيشة والإنتاج والخدمات، وأي خلل فيها يؤدي بالضرورة إلى تراجع منسوب الرضا العام على الأداء الحكومي.



الغريب أن المسئول الأول في شركة القناة لتوزيع الكهرباء، المهندس أبو وردة، على علم بجذور المشكلة، لكنه لم يُبد حرصًا على معالجتها من أساسها، ولم يتجاوب مع شكاوى الناس أو يرد على اتصالاتهم، وكأن صوت المواطن فقد قيمته.. فهل يُعقل أن يُترك موقع بهذه الحساسية لمن لا يعبأ بردود فعل الشارع ولا يكترث لتآكل الثقة بين المواطن ومؤسسته؟



وعلى النقيض تمامًا، جاء موقف وزير الكهرباء ليعكس صورة أخرى للمسئول الذي يعرف تفاصيل الملفات بدقة ويستجيب سريعًا لشكاوى المواطنين، فرغم كثرة مشاغله وثقل مهامه فقد استجاب لرسالتي، وقام بالرد على بتفاصيل تعكس إلمام الرجل بتفاصيل العمل في المدينة كما في غيرها، مما يقع على عاتقه. وهو ما يستحق الإشادة والتقدير، لأنه أعاد بعضًا من الأمل في أن هناك من يسمع ويهتم ويملك الإرادة للحل.



ومع ذلك تبقى التساؤلات الجوهرية مطروحة: لماذا الإبقاء على مسئولين يتسبب أداؤهم في خفض منسوب الرضا الجماهيري على مرافق حيوية ترتبط بحياة المواطن اليومية؟ ولماذا لا تُسند إدارة مرفق الكهرباء في المدن الجديدة إلى رؤساء أجهزتها الذين يُحاسبون على كل ما يتعلق بخدمات مدينتهم بينما تظل أيديهم مكبلة أمام هذا المرفق الحيوي؟

وهل من المنطقي أن يبقى المواطن رهينة أعطال متكررة بلا أفق واضح للحل في وقت تُضخ فيه استثمارات كبرى لتطوير البنية التحتية؟

إن تجاوز الأزمة يتطلب إرادة حقيقية تبدأ بإنشاء آليات متابعة شفافة وإلزام الشركات بالرد على الشكاوى في وقت محدد، وإعادة النظر في تبعية الكهرباء لرؤساء الأجهزة بما يمنحهم سلطة محاسبة المقصرين وربط الأداء برضا السكان، وإعلان خطط صيانة وقائية واضحة وجدول دوري للتطوير يعيد الثقة تدريجيًا ويحول الأزمة من دائرة الإطفاء المؤقت إلى مسار الحل الجذري.

فالكهرباء في الشروق ليست مجرد قضية محلية، بل مرآة لمدى ارتباط الأداء الحكومي بمصالح الناس. والمطلوب اليوم ليس وعودًا جديدة، بل خطوات عملية تؤكد أن صوت المواطن مسموع وأن كرامته محفوظة.

وأخيرا.. شكرا لوزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت على استجابته الكريمة، التي أرجو أن يحتذي به مرؤوسوه في كل القطاعات بالوزارة المهمة والحيوية.

