الإسماعيلي يحاول "التعافي" أمام إنبي "العنيد" اليوم بالدوري

يلتقي فريق إنبي مع نظيره الإسماعيلي، على ملعب ستاد بتروسبورت، وذلك ضمن الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة إنبي والإسماعيلي في الدوري المصري

ويلتقي فريق إنبى نظيره الإسماعيلى في الخامسة اليوم الأربعاء ضمن لقاءات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

 

وحقق إنبي تحت قيادة مدربه حمزة الجمل انتصارين خلال 7 لقاءات خاضها حتى الآن، وذلك مقابل 4 تعادلات وهزيمة واحدة.

ويمتلك فريق إنبي في رصيده حاليًا 10 نقاط يحتل بهم المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، وخلال 7 مباريات خاضها حتى الآن سجل الفريق 7 أهداف واستقبل مرماه 5 أهداف.

وعلى الجهة الأخرى، يحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ 21 في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، حصدهم على مدار 7 لقاءات حقق خلالهم تعادل وفوز وحيد مقابل 5 هزائم.

 

ويدير لقاء إنبي والإسماعيلي طاقما تحكيما يقوده حكم الساحة محمود ناصف، ويعاونه محمد محمود لطفي ومحمد سعيد شيكا مساعدين، وحسن محمود حكم رابع، بجانب خالد الغندور حكم فيديو، وأحمد زيدان مساعد حكم فيديو.

