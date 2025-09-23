بـ هاتريك ماييلي.. بيراميدز يسحق أهلي جدة ويتوج ببطولة كأس القارات الثلاث (فيديو)

بيراميدز وأهلي جدة، توج فريق بيراميدز بكأس بطولة القارات الثلاث كأس الإنتركونتيننتال،بعد الفوز أمام اهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب الإنماء بجدة.

و أحرز ثلاثية بيراميدز فيستون ماييلي حيث تقدم بالهدف الاول في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

بداية قوية من بيراميدز.. تسديدة فيستون مايلي تسكن شباك ميندي#الأهلي_بيراميدز#FIFA_Intercontinental_Cup pic.twitter.com/q9w9I2mxPD — MBC Action (@mbcaction) September 23, 2025

واضاف ماييلي الهدف الثاني والثالث لبيراميدز في مرمى أهلي جدة بالدقيقتين 71 و73 من الشوط الثاني.

بينما أحرز ايفان توني هدف أهلي جدة من ركلة جزاء في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول.

https://x.com/mbcaction/status/1970561370811678911?t=82EWwMhegzJrQj3geLC9SQ&s=19

وألغي حكم مباراة بيراميدز، واهلي جدة هدف لفيستون ماييلي في الدقيقة 64 من الشوط الثاني في المباراة التي تقام على ملعب الإنماء استعدادا للقاء الأهلي السعودي الليلة على لقب كأس القارات الثلاث في كأس الإنتركونتيننتال.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي السعودي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمود زلكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - دودو الجباس - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا

تشكيل أهلي جدة

حكام مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

وأدار الحكم الروماني إيستيفان كوفاكس إدارة مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

وعاونه كوفاكس طاقم حكام روماني بالكامل، هم ماريسا ميهاي المساعد الأول، وفيرنسيز تونيوجي المساعد الثاني، وماريان باربو الحكم المساعد الرابع.

