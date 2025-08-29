بقيادة محمد عبد المنعم، تعرف على مواجهات نيس الفرنسي بالدوري الأوروبي

جرت اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الكروي الجديد 2025، 2026 وضمنها مباريات نيس الفرنسي الذي يلعب له محمد عبد المنعم.

جدول مباريات نيس الفرنسي

ويتأهل 13 فريقًا بشكل مباشر إلى الدوري الأوروبي، من خلال الدوريات المحلية، بينما يتأهل 12 فريقًا من خلال التصفيات، في حين أن الفرق المتبقية تتأهل بعد خسارة الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

تصنيف فرق الدوري الأوروبي 2025/26

التصنيف الأول: روما، بورتو، رينجرز، فينورد، ليل، دينامو زغرب، ريال بيتيس، سالزبورج، أستون فيلا.

التصنيف الثاني: فناربخشة، النجم الأحمر، ليون، فيكتوريا بلزن، فرينكفاروسي، سيلتيك، باوك،، براجا.

التصنيف الثالث: نوتينجهام فورست، شتورم جراتس، نيس، يونج بويز، ميتلايند، بازل، فرايبورج، لودوجوريتس، إف سي إس بي.

التصنيف الرابع: بران، جينك، بولونيا، سيلتا فيجو، شتوتجارت، باناثينايكوس، مالمو، جو أهيد إيجلز، أوتريخت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.