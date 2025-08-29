الجمعة 29 أغسطس 2025
رياضة

بقيادة محمد عبد المنعم، تعرف على مواجهات نيس الفرنسي بالدوري الأوروبي

محمد عبد المنعم،
محمد عبد المنعم، فيتو

جرت اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الكروي الجديد 2025، 2026 وضمنها مباريات نيس الفرنسي الذي يلعب له محمد عبد المنعم. 

جدول مباريات نيس الفرنسي 

ويتأهل 13 فريقًا بشكل مباشر إلى الدوري الأوروبي، من خلال الدوريات المحلية، بينما يتأهل 12 فريقًا من خلال التصفيات، في حين أن الفرق المتبقية تتأهل بعد خسارة الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

تصنيف فرق الدوري الأوروبي 2025/26

التصنيف الأول: روما، بورتو، رينجرز، فينورد، ليل، دينامو زغرب، ريال بيتيس، سالزبورج، أستون فيلا.

التصنيف الثاني: فناربخشة، النجم الأحمر، ليون، فيكتوريا بلزن، فرينكفاروسي، سيلتيك، باوك،، براجا.

التصنيف الثالث: نوتينجهام فورست، شتورم جراتس، نيس، يونج بويز، ميتلايند، بازل، فرايبورج، لودوجوريتس، إف سي إس بي.

التصنيف الرابع: بران، جينك، بولونيا، سيلتا فيجو، شتوتجارت، باناثينايكوس، مالمو، جو أهيد إيجلز، أوتريخت. 

الدوري الأوروبي 2025 الدورى الأوروبي بطولة الدوري الأوروبي ري أبطال أوروبا عبد المنعم

