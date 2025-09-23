بيراميدز وأهلي جدة يتعادلان 1/1 بالشوط الأول بكأس انتركونتيننتال ( فيديو)

بيراميدز وأهلي جدة، تعادل فريق بيراميدز، أمام اهلي جدة 1-1 بالشوط الاول في المباراة التي تقام على ملعب الإنماء على لقب كأس القارات الثلاث في كأس الإنتركونتيننتال.

واحرز هدف بيراميدز فيستون مايلي في الدقيقة 20 من الشوط الأول.

بداية قوية من بيراميدز.. تسديدة فيستون مايلي تسكن شباك ميندي#الأهلي_بيراميدز#FIFA_Intercontinental_Cup pic.twitter.com/q9w9I2mxPD — MBC Action (@mbcaction) September 23, 2025

وعلى الرغم من سيطرة بيراميدز على اغلب مجريات الشوط واضاع عدة فرص محققة إلا أن أهلي جدة نجح في التعادل من ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول.

بينما أحرز ايفان توني هدف التعادل في مرمى بيراميدز من ركلة جزاء بالدقيقة 45.

🥶 بكل هدوء.. آيفان توني يسجل التعادل 🟢⚪️ pic.twitter.com/vzH5ZqKooL — دياريو الأهلي (@diario_AFC) September 23, 2025

تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي السعودي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمود زلكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - دودو الجباس - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا

تشكيل أهلي جدة

وعقد المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبيل التحرك لوضع خطة اللعب والإعلان عن التشكيل.

مباراة بيراميدز والأهلي السعودي

مباراة بيراميدز، ويخوض الأهلي السعودي البطولة بصفته بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يمثل بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، حيث حقق كلا الناديين اللقب القاري الأكبر لأول مرة في تاريخهما.

يتأهل الفائز من مواجهة الأهلي السعودي وبيراميدز إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس الإنتركونتيننتال والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

حكام مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

ويدير الحكم الروماني إيستيفان كوفاكس إدارة مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويعاون كوفاكس طاقم حكام روماني بالكامل، هم ماريسا ميهاي المساعد الأول، وفيرنسيز تونيوجي المساعد الثاني، وماريان باربو الحكم المساعد الرابع.

