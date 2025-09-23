الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز وأهلي جدة يتعادلان 1/1 بالشوط الأول بكأس انتركونتيننتال ( فيديو)

بيراميدز،فيتو
بيراميدز،فيتو

بيراميدز وأهلي جدة، تعادل فريق  بيراميدز،  أمام اهلي جدة 1-1 بالشوط الاول في المباراة التي تقام على ملعب الإنماء  على لقب كأس القارات الثلاث في كأس الإنتركونتيننتال.

واحرز هدف بيراميدز فيستون مايلي في الدقيقة 20 من الشوط الأول.

 

وعلى الرغم من سيطرة بيراميدز على اغلب مجريات الشوط واضاع عدة فرص محققة إلا أن أهلي جدة نجح في التعادل من ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول.

 

بينما أحرز ايفان توني هدف التعادل في مرمى بيراميدز من ركلة جزاء بالدقيقة 45.

 

 

تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي السعودي

 حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمود زلكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - دودو الجباس - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا

تشكيل أهلي جدة 

وعقد المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبيل التحرك لوضع خطة اللعب والإعلان عن التشكيل.

 

مباراة بيراميدز والأهلي السعودي

 مباراة بيراميدز، ويخوض الأهلي السعودي البطولة بصفته بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يمثل بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، حيث حقق كلا الناديين اللقب القاري الأكبر لأول مرة في تاريخهما.

يتأهل الفائز من مواجهة الأهلي السعودي وبيراميدز إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس الإنتركونتيننتال والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

 

حكام مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

 ويدير الحكم الروماني إيستيفان كوفاكس إدارة مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويعاون كوفاكس طاقم حكام روماني بالكامل، هم ماريسا ميهاي المساعد الأول، وفيرنسيز تونيوجي المساعد الثاني، وماريان باربو الحكم المساعد الرابع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز واهلي جده تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش أحمد عاطف قطة أحمد الشناوي

مواد متعلقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة بيراميدز وأهلي جدة بكأس انتركونتيننتال

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع برونو لاجي

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

من هو برونو لاجي المرشح لتدريب الأهلي؟

كريستيانو يقود النصر أمام جدة بكأس خادم الحرمين

موعد مباراة النصر وجدة بكأس خادم الحرمين الشريفين

موعد مباراة اتحاد جدة والوحدة بكأس الحرمين الشريفين

بمشاركة أحمد حجازي، موعد لقاء نيوم والحزم بكأس خادم الحرمين الشريفين

الأكثر قراءة

بيراميدز وأهلي جدة يتعادلان 1/1 بالشوط الأول بكأس انتركونتيننتال ( فيديو)

الزمالك يسقط بالتعادل أمام الجونة في البروفة الأخيرة قبل القمة

ياسر إبراهيم يسجل هدف تقدم الأهلي الثالث أمام حرس الحدود (فيديو)

قناة مفتوحة تنقل مباراة بيراميدز وأهلي جدة بكأس انتركونتيننتال

فيستون ماييلي يحرز الهدف الأول لبيراميدز في مرمى أهلي جدة بكأس إنتركونتيننتال (فيديو)

هل يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد؟، أمين الفتوى يُجيب

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

شقيق ضحية التحرش بمدرسة القليوبية: المتهم اصطحبها إلى المصلى بدعوى تسليمها ملزمة

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الترتيب بين فريضة الفجر وسنته

حكم الإسلام في التنقيب عن الآثار ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد؟، أمين الفتوى يُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads