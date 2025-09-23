الأربعاء 24 سبتمبر 2025
رياضة

في أقل من 3 دقائق، بيراميدز يحرز هدفين أمام أهلي جدة بكأس إنتركونتيننتال

بيراميدز،فيتو
بيراميدز،فيتو

بيراميدز وأهلي جدة، أحرز فيستون ماييلي الهدف الثاني والثالث لبيراميدز في مرمى أهلي جدة بالدقيقتين 71 و73  من الشوط الثاني في المباراة التي تقام على ملعب الإنماء استعدادا للقاء الأهلي السعودي الليلة على لقب كأس القارات الثلاث بكأس القارات الثلاث في كأس الإنتركونتيننتال.

وألغي حكم مباراة  بيراميدز، واهلي جدة هدف لفيستون ماييلي في الدقيقة 64  من  الشوط الثاني في المباراة التي تقام على ملعب الإنماء استعدادا للقاء الأهلي السعودي الليلة على لقب كأس القارات الثلاث في كأس الإنتركونتيننتال.

 

 

تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي السعودي

 حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمود زلكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - دودو الجباس - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا

تشكيل أهلي جدة 

يتأهل الفائز من مواجهة الأهلي السعودي وبيراميدز إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس الإنتركونتيننتال والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

ولا تمتلك أي قناة عربية حقوق بث لقاء الأهلي السعودي وبيراميدز، ويمكن متابعة أحداث المباراة حصريًا عبر منصة "شاهد" الإلكترونية ومنصة (FIFA +).

حكام مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

مباراة بيراميدز والاهلي السعودي، ويدير الحكم الروماني إيستيفان كوفاكس إدارة مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويعاون كوفاكس طاقم حكام روماني بالكامل، هم ماريسا ميهاي المساعد الأول، وفيرنسيز تونيوجي المساعد الثاني، وماريان باربو الحكم المساعد الرابع.

