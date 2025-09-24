الأربعاء 24 سبتمبر 2025
وادي دجلة يسعى إلى استمرار صحوته بالدوري على حساب البنك الأهلي

يلتقي فريقي البنك الأهلي ووادي دجلة، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة

ومن المقرر أن تقام مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة في الثامنة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي ووادي دجلة

ومن المقرر أن تنقل مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة على قناة أون سبورت، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري.

ترتيب البنك الأهلي ووادي دجلة بالدوري 

ويتواجد البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

وفاز البنك الأهلي في الجولة الماضية على بتروجيت بثلاثية نظيفة، بينما فاز وادي دجلة على طلائع الجيش بهدف دون رد.

