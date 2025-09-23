الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي (فيديو وصور)

الاسكندريه
الاسكندريه

عقدت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الحادية والأربعين للمهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل.

 

قصر العيني يستقبل وفد المجلس العربي للاختصاصات الصحية لاعتماد برامج طب الأورام

أردوغان: دول المنطقة عرضة للتهديدات الإسرائيلية الرعناء

شارك في المؤتمر الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان، والدكتور سمير فرج مدير المهرجان، والناقدة غادة شاهين المدير الفني، والناقد أحمد سعد الدين الأمين العام للجمعية.

 

 

شهد المؤتمر الإعلان عن مسابقات المهرجان ولجان التحكيم والدول المشاركة، إضافةً إلى عدد الأفلام المشاركة في الدورة الجديدة، وذلك بحضور قيادات المهرجان ونخبة من ممثلي وسائل الإعلام والصحافة.

وقال الناقد الأمير أباظة، رئيس المهرجان، إن دورة هذا العام تشهد مشاركة واسعة من حيث عدد الأفلام والدول المشاركة التي تصل إلى 46 دولة، حيث سيتم عرض 131 فيلمًا ضمن 8 مسابقات، منها 7 مسابقات للأفلام ومسابقة للسيناريو.

وأضاف، أن المهرجان يحظى بدعم كبير من العديد من الجهات، مشيرًا إلى أن حفل الافتتاح سيقام في مكتبة الإسكندرية، بينما تُعرض الأفلام في مختلف دور العرض السينمائي بالإسكندرية، ويُختتم المهرجان بحفل يقام داخل حديقة أنطونيادس.

وأعرب الدكتور سمير فرج، مدير المهرجان، عن سعادته بانطلاق الدورة الحادية والأربعين، مؤكدًا أن مدينة الإسكندرية هي أصل الثقافة والمعرفة والجمال، ولها تاريخ عريق.

يُقام مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، في إطار دعم الدولة للأنشطة الفنية والثقافية وتعزيز مكانة المدينة كمنارة للفن والثقافة على مستوى دول البحر المتوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية السينمائي البحر المتوسط 6 أكتوبر والفريق أحمد خالد حسن

مواد متعلقة

هدايت تيمور: مؤسسة هيكل تدعم الشعب الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين

الدباغ يسجل الهدف الأول للزمالك أمام الجونة

المرشد الإيراني: لا ننوي امتلاك قنبلة نووية وقصة حزب الله مستمرة بلبنان

الأكثر قراءة

بيراميدز وأهلي جدة يتعادلان 1/1 بالشوط الأول بكأس انتركونتيننتال ( فيديو)

الزمالك يسقط بالتعادل أمام الجونة في البروفة الأخيرة قبل القمة

ياسر إبراهيم يسجل هدف تقدم الأهلي الثالث أمام حرس الحدود (فيديو)

قناة مفتوحة تنقل مباراة بيراميدز وأهلي جدة بكأس انتركونتيننتال

فيستون ماييلي يحرز الهدف الأول لبيراميدز في مرمى أهلي جدة بكأس إنتركونتيننتال (فيديو)

هل يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد؟، أمين الفتوى يُجيب

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

شقيق ضحية التحرش بمدرسة القليوبية: المتهم اصطحبها إلى المصلى بدعوى تسليمها ملزمة

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الترتيب بين فريضة الفجر وسنته

حكم الإسلام في التنقيب عن الآثار ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد؟، أمين الفتوى يُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads