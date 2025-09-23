مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي (فيديو وصور)

عقدت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الحادية والأربعين للمهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل.

شارك في المؤتمر الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان، والدكتور سمير فرج مدير المهرجان، والناقدة غادة شاهين المدير الفني، والناقد أحمد سعد الدين الأمين العام للجمعية.

شهد المؤتمر الإعلان عن مسابقات المهرجان ولجان التحكيم والدول المشاركة، إضافةً إلى عدد الأفلام المشاركة في الدورة الجديدة، وذلك بحضور قيادات المهرجان ونخبة من ممثلي وسائل الإعلام والصحافة.

وقال الناقد الأمير أباظة، رئيس المهرجان، إن دورة هذا العام تشهد مشاركة واسعة من حيث عدد الأفلام والدول المشاركة التي تصل إلى 46 دولة، حيث سيتم عرض 131 فيلمًا ضمن 8 مسابقات، منها 7 مسابقات للأفلام ومسابقة للسيناريو.

وأضاف، أن المهرجان يحظى بدعم كبير من العديد من الجهات، مشيرًا إلى أن حفل الافتتاح سيقام في مكتبة الإسكندرية، بينما تُعرض الأفلام في مختلف دور العرض السينمائي بالإسكندرية، ويُختتم المهرجان بحفل يقام داخل حديقة أنطونيادس.

وأعرب الدكتور سمير فرج، مدير المهرجان، عن سعادته بانطلاق الدورة الحادية والأربعين، مؤكدًا أن مدينة الإسكندرية هي أصل الثقافة والمعرفة والجمال، ولها تاريخ عريق.

يُقام مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، في إطار دعم الدولة للأنشطة الفنية والثقافية وتعزيز مكانة المدينة كمنارة للفن والثقافة على مستوى دول البحر المتوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.