الدباغ يسجل الهدف الأول للزمالك أمام الجونة

الدوري المصري، أحرز عدي الدباغ مهاجم الزمالك، الهدف الأول لفريقه في شباك الجونة بالدقيقة 27 من المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح النتيجة تقدم الأبيض بهدف نظيف.

جاء الهدف بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق ناصر ماهر قابلها الدباغ بتسديدة في شباك حارس الجونة.

بدأت المباراة بسيطرة من الزمالك، وأطلق محمد إسماعيل مدافع الأبيض تصويبه قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 14، أهدر الجونة أخطر فرص المباراة بعد تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء عن طريق أرنو راندريانانتيناينا الذي سدد كرة ارتطمت بالعارضة.

تشكيل الزمالك أمام الجونة في الدوري المصري

جاء تشكيل الزمالك أمام الجونة في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، آدم كايد، عبد الحميد معالي.

خط الهجوم: عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وعمر جابر وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وأحمد حمدي وأحمد شريف وشيكو بانزا وعمرو ناصر وناصر منسي.

تشكيل الجونة أمام الزمالك في الدوري المصري

وجاء تشكيل الجونة أمام الزمالك في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: خالد صديق - صابر الشيمي - ألفا توراي - عبد الجواد تعلب.

خط الوسط: محمد حسونة - حافظ إبراهيم - بلال السيد - علي الزاهدي.

خط الهجوم: أرنود راندريانانتيناينا - محمد النحاس.

ترتيب الجونة والزمالك في الدوري المصري

ويحتل الجونة المركز السادس عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط من ست مباريات خاضهم الفريق، حيث حقق انتصار وحيد مقابل 4 تعادلات وهزيمة، بينما ينفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 7 مباريات خاضهم الفريق.

مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي على استاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة ويأتي خلفه فريق المصري البورسعيدي برصيد 15 نقطة.

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز

ويخوض الزمالك المباراة محتلا المركز الأول فى جدول الترتيب برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى واحدة وخسارة أخرى، حيث فاز على كل من سيراميكا، مودرن سبورت، فاركو، المصرى، والإسماعيلى، وتعادل مع المقاولون وخسر من وادى دجلة.

وفي المقابل، يدخل الجونة اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز الثانى له، بعدما خاض 6 مباريات فاز في واحدة وتعادل في 4 وخسر واحدة، ليصل رصيده الى 7 نقاط، يحتل بها المركز السابع عشر.

وفاز الجونة على كهرباء الإسماعيلية بهدف في الجولة الأولى، ثم تعادل مع كل من غزل المحلة، وانبى سلبيا، وأمام زد بهدف لكل فريق، بينما خسر أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف

