خارج الحدود

المرشد الإيراني: لا ننوي امتلاك قنبلة نووية وقصة حزب الله مستمرة بلبنان

المرشد الإيراني،
المرشد الإيراني، فيتو

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي: إن اتحاد الشعب كان العامل الحاسم الذي دفع "العدو إلى اليأس" خلال ما وصفها بـ"حرب الـ12 يومًا"، مؤكدًا أن العدو أدرك أنه لن يحقق أهدافه، نتيجة هذا التكاتف الوطني.

"قصة حزب الله مستمرة"

وأشاد المرشد بدور حزب الله، مشددًا على أن "قصة حزب الله مستمرة" وأنه لا ينبغي الاستخفاف بقوته ودورها المهم في لبنان ومحيطه الإقليمي.

موقف واضح من السلاح النووي

ونفى المرشد امتلاك إيران لـ"قنبلة نووية"، مؤكدًا أن إيران لا تمتلك قنبلة نووية ولا تنوي امتلاكها أو استخدام السلاح النووي، في تأكيد للخط الإيراني الرسمي القائم على عدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.

في وقت سابق، أوصى المرشد الإيراني، خامنئي، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، بضرورة تأمين المواد الأساسية وتخزينها بشكل استراتيجي، مشددًا على أن البلاد قد تواجه في المرحلة المقبلة مخاطر محتملة لا يمكن التنبؤ بها، الأمر الذي يستدعي أعلى درجات الاستعداد.

تأتي هذه التوصيات في ظل تحديات اقتصادية متزايدة تشهدها إيران، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم ونقص بعض السلع الأساسية، بالإضافة إلى العقوبات الغربية التي أثرت بشكل مباشر على حركة التجارة والقدرة الشرائية للمواطن.

