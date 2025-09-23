أردوغان: دول المنطقة عرضة للتهديدات الإسرائيلية الرعناء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن جميع دول المنطقة أصبحت عرضة لما وصفه بـ"التهديدات الإسرائيلية الرعناء"، مشددًا على أن هذه السياسات تشكل خطرًا مباشرًا على الأمن والاستقرار الإقليمي.

دعوة للتضامن الإقليمي

وأكد أردوغان أن مواجهة التهديدات الإسرائيلية تتطلب تضامنًا إقليميًا واسعًا، يقوم على التعاون بين الدول لحماية سيادتها والدفاع عن حقوق شعوبها.

انتقاد للمجتمع الدولي

وأشار الرئيس التركي إلى أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه السياسات يزيد من خطورتها، داعيًا إلى موقف عالمي أكثر صرامة تجاه ما تقوم به إسرائيل في المنطقة.

وأشار الرئيس التركي، إلي أن قطاع غزة يدمر بذريعة حركة حماس ولكن المدنيين الأبرياء يقتلون أيضا في الضفة الغربية.



ولفت إلى أن إسرائيل تشن هجمات على دول المنطقة والهجوم على قطر برهان على خروج قيادة تل أبيب عن السيطرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.