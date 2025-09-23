الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
خارج الحدود

أردوغان: دول المنطقة عرضة للتهديدات الإسرائيلية الرعناء

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن جميع دول المنطقة أصبحت عرضة لما وصفه بـ"التهديدات الإسرائيلية الرعناء"، مشددًا على أن هذه السياسات تشكل خطرًا مباشرًا على الأمن والاستقرار الإقليمي.

 

دعوة للتضامن الإقليمي

وأكد أردوغان أن مواجهة التهديدات الإسرائيلية تتطلب تضامنًا إقليميًا واسعًا، يقوم على التعاون بين الدول لحماية سيادتها والدفاع عن حقوق شعوبها.

 

انتقاد للمجتمع الدولي

وأشار الرئيس التركي إلى أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه السياسات يزيد من خطورتها، داعيًا إلى موقف عالمي أكثر صرامة تجاه ما تقوم به إسرائيل في المنطقة.

 

وأشار الرئيس التركي، إلي أن قطاع غزة يدمر بذريعة حركة حماس ولكن المدنيين الأبرياء يقتلون أيضا في الضفة الغربية.


ولفت إلى أن إسرائيل تشن هجمات على دول المنطقة والهجوم على قطر برهان على خروج قيادة تل أبيب عن السيطرة.

