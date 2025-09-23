قصر العيني يستقبل وفد المجلس العربي للاختصاصات الصحية لاعتماد برامج طب الأورام

استقبل الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي لـ مستشفيات جامعة القاهرة وفد المجلس العربي للاختصاصات الصحية «البورد العربي» في زيارته لمستشفيات قصر العيني، وذلك في إطار الاعتماد البرامجي لطب وعلاج الأورام، ورافقه في الاستقبال الدكتورة إيمان فؤاد نائب المدير التنفيذي للتدريب.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب – قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وجاءت هذه الزيارة امتدادًا لما حققته مستشفيات جامعة القاهرة من خطوات متقدمة في مجال الاعتماد الأكاديمي، حيث كانت قد حصلت على الاعتماد المؤسسي في يناير 2024، وتوالى بعدها الاعتماد البرامجي في أقسام أخرى مثل الأمراض الجلدية والأشعة، فيما خُصصت هذه الزيارة لاعتماد برنامج قسم طب الأورام ليكون مؤهلًا لتدريب الأطباء ضمن برامج البورد العربي.

وتوجه الوفد إلى قسم الأورام حيث كان في استقبالهم الدكتور محمد عبد الله رئيس القسم والدكتور محمد عبد الرحمن مدير مركز الأورام، وقد عُقد لقاء بروتوكولي تضمن تقديم عرض متكامل للبرنامج التدريبي شمل التعريف بالقسم وإمكاناته من تجهيزات وأجهزة طبية، وبيان أعداد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين والمتعاقدين جزئيًا، وعدد الأسرة والعيادات الأسبوعية، بالإضافة إلى عرض إحصائي يوضح أعداد المرضى المترددين على القسم بصورة أسبوعية وشهرية، مع استعراض الدور الذي تقوم به الأقسام المساندة من معامل وأشعة ومعمل الجينات.

وقد دار نقاش موسع بين أعضاء اللجنة وأساتذة القسم، تخلله طرح استفسارات علمية وأكاديمية تمت الإجابة عنها بشكل واف، في حضور عدد من الأطباء المقيمين وأعضاء هيئة التدريس، كما قام الوفد بجولة سريعة داخل القسم اطلع خلالها على الإمكانات السريرية وأساليب تقديم الخدمة الطبية، وأبدى تقديره لعدد الحالات المترددة ولطرق العلاج المتقدمة المقدمة للمرضى.

وتشكلت لجنة الاعتماد من الدكتور محمد الفقيه من دولة ليبيا رئيسًا للجنة وعضوًا خارجيًا، والدكتورة ابتسام سعد الدين من مصر عضوًا داخليًا، والدكتور حاتم أبو القاسم من مصر عضوًا داخليًا، والدكتور نوفل شاكر الشدود من العراق عضوًا خارجيًا وقد شارك في أعمال اللجنة عبر تقنية الزووم، كما تمت مشاركته في الاجتماع الأكاديمي للأساتذة عن بعد.

