هدايت تيمور: مؤسسة هيكل تدعم الشعب الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين

أكدت هدايت هيكل، عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل، أن أبناء فلسطين يدفعون ضريبة الدفاع عن قضيتهم كل يوم، مشيرة إلى أن المؤسسة حرصت هذا العام على أن تكون متضامنة بشكل كامل مع أبناء الشعب الفلسطيني، تقديرًا لجهودهم وعملهم في أخطر المراحل التي يمرون بها اجتماعيًا ومهنيًا وسياسيًا.



جائزة هيكل للصحافة العربية

وأضافت، خلال مشاركتها في حفل توزيع جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية بنقابة الصحفيين مساء اليوم، أن الاحتفال يمثل إحياءً لذكرى ميلاد الأستاذ هيكل، وتأكيدًا على رسالته في دعم الصحافة الحرة والمهنية.

وأوضحت أن حفل هيكل أصبح ساحة تلتقي فيها أجيال الصحافة المصرية والعربية، بما يعكس مكانة الراحل الكبير ودوره في ترسيخ قيم المهنة، مؤكدة أن “صوت الصحافة المصرية والعربية سيبقى حاضرًا، معبرًا عن قضايا الأمة وتطلعات شعوبها.

الفائزون في جائزة هيكل للصحافة العربية

أعلن مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، فوز الزملاء يوسف عقيل، من مصر، والزميلة سلمى عبد العزيز من السودان، والزميل يحيى اليعقوبي من فلسطين (قطاع غزة)، بجائزة هيكل للصحافة العربية في نسختها التاسعة عام 2025، عن مجمل الأعمال التي نُشرت لهم على مدار السنة الماضية.

أهداف جائزة هيكل



وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز أن تكافئ صحفيين عربا شبانا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام ٢٠٢٤، على أن تكون هذه الجوائز عونا لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم، واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.

جائزة هيكل للصحافة العربية

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة والإعلامية، بينهم: هدايت هيكل عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل، والمفكر الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية السابق، والسفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، والكاتب الكبير محمد سلماوي، والكاتبة الصحفية لميس الحديدي، والإعلامية منى الشاذلي، والكاتب الصحفي والإعلامي شريف عامر، والدكتور عمرو الشوبكي مستشار مركز الأهرام، والمهندس إبراهيم المعلم، يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والكاتب يوسف القعيد، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

