دين ودنيا

هل أموال السوشيال ميديا حلال ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف يشترط في أي عمل أو استثمار أن يكون نافعًا للإنسان والمجتمع، محققًا لمقاصد شرعية تعود بالفائدة على الكون والحياة، وألّا يكون وسيلة للكسل أو التربح بلا فائدة حقيقية.

 

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، تقديم الإعلامي مهند السادات، المذاع على قناة الناس،  إلى أن أي عمل لا يحقق نفعًا حقيقيًا ويقتصر على تضليل الناس أو خداعهم يُعدّ مخالفًا لمقاصد الشريعة، موضحًا أن فكرة الحصول على المال مقابل الضغط على زر الإعجاب فقط تعطي إيحاءً غير حقيقي بجودة المحتوى، وهو نوع من الغش والخداع الذي يحرّمه الشرع.

وأضاف أن الرزق يجب أن يأتي من طريق حلال ومباشر يحقق منفعة حقيقية، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "إن ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته"، داعيًا إلى طلب الرزق بالطرق المشروعة التي تنفع الفرد والمجتمع.

 

وبيّن أن مثل هذه الأعمال تشبه في حكمها التسويق الشبكي الذي حُرِّم لعدم وجود منتج حقيقي، ولأنها تبني ثراءً على حساب خداع الآخرين، محذرًا من أن انتشار هذه الممارسات يضر بالاقتصاد والمجتمع ويهدر طاقات الشباب في أعمال غير منتجة.

 

وأكد على أن المسلم مطالب بأن يسعى للنفع العام، لا للإضرار بالآخرين، وأن يختار عملًا يحقق قيمة حقيقية ويخدم المجتمع بدلًا من الممارسات التي تعتمد على الوهم أو الكسب غير المشروع.

الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية الإفتاء المصرية الغش والخداع

